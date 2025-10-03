ЗАВРШЕНА ФУНКЦИОНАЛНА ТЕСТИРАЊА СИСТЕМА АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА У ТУНЕЛИМА ЛАЗ И МУЊИНО БРДО

ЈП „Путеви Србије“ обавештава целокупну јавност да су успешно реализоване активности функционалног тестирања система аутоматског управљања на деоници ауто-пута Паковраће-Прилипац у тунелима Лаз и Муњино брдо, у складу са оперативним планом поступања у случају ванредних догађаја, у периоду од 29.09. до 02.10.2025. године.
Функционална испитивања су извршена у присуству представника релавантних институција и сертификованих тела из делокруга надлежности, одговорног извођача радова, надзорног органа на пројекту, стручног особља испред Инвеститора ЈП „Путеви Србије“, као и представника МУП – Сектора за ванредне ситуације и Комисије за технички преглед.
Функционално тестирање SCADA система обухватило је симулације стварних сценарија ванредних ситуација (саобраћајна незгода, пожар, евакуација, детекција дима, активација вентилације и сигнализације), који захтевају синхронизовано управљање свим подсистемима тунела у обе цеви.
ЈП „Путеви Србије”