ЗАВРШЕНА ФУНКЦИОНАЛНА ТЕСТИРАЊА СИСТЕМА АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА У ТУНЕЛИМА ЛАЗ И МУЊИНО БРДО

ЈП „Путеви Србије“ обавештава целокупну јавност да су успешно реализоване активности функционалног тестирања система аутоматског управљања на деоници ауто-пута Паковраће-Прилипац у тунелима Лаз и Муњино брдо, у складу са оперативним планом поступања у случају ванредних догађаја, у периоду од 29.09. до 02.10.2025. године.

Функционална испитивања су извршена у присуству представника релавантних институција и сертификованих тела из делокруга надлежности, одговорног извођача радова, надзорног органа на пројекту, стручног особља испред Инвеститора ЈП „Путеви Србије“, као и представника МУП – Сектора за ванредне ситуације и Комисије за технички преглед. 

Функционално тестирање SCADA система обухватило је симулације стварних сценарија ванредних ситуација (саобраћајна незгода, пожар, евакуација, детекција дима, активација вентилације и сигнализације), који захтевају синхронизовано управљање свим подсистемима тунела у обе цеви.

ЈП „Путеви Србије”

Преминуло још петоро Чачана на ковид одељењу

На свим одељењима у оквиру Опште болнице Чачак, која су претворена у ковид одељења, хоспитализованo је 108 пацијената.  У респираторном центру смештено је девет пацијената, нема пацијената на респиратору. У протекла 24 часа примљено је шест, а отпуштено девет пацијената, један је транспортован за Београд.Хоспитализована су три лица са  повредама на хирургији у изолацији. На жалост, преминуло […]
Откривена спомен-плоча хероју Србољубу Цветићу

Србољуб је одрастао у Чачку, ту је завршио Гимназију. Студирао је информатику, био је један од првих стручњака у тој области… На мобилизацију се одазвао као резервни старешина. – Отишао је на ратиште на Косово са Тенковском бригадом из Јарчујака. Погинуо је 4. јуна 1999. године, у Мушутишту, последњег дана пред одлазак наше јединице са […]
Бензин јефтинији за четири динара, цена дизела непромењена

У наредних седам дана, цена дизела на пумпама у Србији остаје непромењена, док је бензин појефтинио за четири динара, сазнаје РТС. Литар евродизела на бензинским пумпама у Србији ове недеље ће максимално коштати 214 динара, док ће цена бензина европремијум БМБ износити 184 динара по литру. У односу на претходну недељу, цена дизела је остала непромењена, […]

