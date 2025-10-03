Sport

„ЖЕЛОВ“ НОВИ ПОЧЕТАК

vladecaglas Komentara (0)

Наступајућа сезона у Првој регионалној лиги ЗАПАД сигурно ће представљати једну од важнијих у историји „Железничара“. Клуб са железничке станице годинама је у кризи и поодавно је изгубио позицију коју је имао на српској кошаркашкој сцени. Током лета дошло је до промене управљачког кадра пред којим је тежак задатак повратка клуба на некадашњи колосек. Зато ће предстојећи месеци представљати неку врсту прекретнице у његовом раду.  

Своје утакмице, као домаћин, „Желе“ ће играти у сали Прехрамбено-угоститељске школе. Прва је на програму вечерас, 3. октобра, и почиње у 19 сати. Противник је „Свилајнац“.

  • За кратко време успели смо да укомпонујемо 15 играча. Тим представља спој младости и искуства и користим прилику да се захвалим Рашку Бојићу, координатору млађих селекција „Борац Моцарта“, што су нам уступљена двојица талентованих осамнаестогодишњака, Павле Јекић и Александар Крунић – рекао је тренер Дуле Радовић.

 О предстојећој сезони Радовић каже:

  • У клубу смо се сложили да она буде стабилизациона у свим погледима, па и у резултатском. Бићемо посвећени младим играчима од којих очекујем да се не плаше да у периоду пред нама преузму одговорност. Свесни смо да то доноси ризике, али то је једини пут повратка поверења. 

Капитенску траку носиће искусни Петар Раковић.

  • Ново руководство улило нам је неопходну дозу самопоуздања која ће унети додатни полет за остварењем бољих резултата. Да би то постигли потребна нам је и помоћ навијача. Зато позивам све којима је „Желе“ на срцу да нас бодре у сали Прехрамбено-угоститељске школе – изјавио је Раковић.

Фото: Стефан Вукић

В. Д.

Slične Vesti
Sport

ДРАМА У ЉУБИЋУ

vladecaglas

Свашта се дешавало у последњих двадесетак минута утакмице осмог кола Српске лиге „Запад“ у којој су се састали домаћи „Полет“ и ОФК „Михајловац“. У том делу утакмице виђена су два гола и додељена три црвена картона гостима (два играчима и један помоћном тренеру). Узалуд је била теренска иницијатива „гребића“ и апсолутни посед лопте. Додуше, нису […]
Aktuelno Sport

НИКОЛА СЕ ВРАТИО У “БОРАЦ“

v. d.

Јуче је КК “Борац“ добио још једно појачање. Трогодишњи уговор потписао је Никола Кочовић. Ради се о момку из нашег града који је пре неколико година играо за “Борац“ у развојној лиги, а сада се после неколико селидби из клуба у клуб вратио међу чачанске “црвено-беле“.                   […]
Sport

ZASLUŽEN PORAZ

vladecaglas

Kolubara se iz Čačka vraća sa celim plenom. Lazarevčani su bili bolji tokom svih 90 minuta i zasluženo slavili sa 2:1. Poveli su već u četvrtom minutu golom Đokića. Milosavljev je u 55. minutu povećao na 2:0, konačan rezultat postavio je Tešić golom u 72. minutu. Slabo izdanje Čačana koji su se tek posle postigntog […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.