„ЖЕЛОВ“ НОВИ ПОЧЕТАК

Наступајућа сезона у Првој регионалној лиги ЗАПАД сигурно ће представљати једну од важнијих у историји „Железничара“. Клуб са железничке станице годинама је у кризи и поодавно је изгубио позицију коју је имао на српској кошаркашкој сцени. Током лета дошло је до промене управљачког кадра пред којим је тежак задатак повратка клуба на некадашњи колосек. Зато ће предстојећи месеци представљати неку врсту прекретнице у његовом раду.
Своје утакмице, као домаћин, „Желе“ ће играти у сали Прехрамбено-угоститељске школе. Прва је на програму вечерас, 3. октобра, и почиње у 19 сати. Противник је „Свилајнац“.
- За кратко време успели смо да укомпонујемо 15 играча. Тим представља спој младости и искуства и користим прилику да се захвалим Рашку Бојићу, координатору млађих селекција „Борац Моцарта“, што су нам уступљена двојица талентованих осамнаестогодишњака, Павле Јекић и Александар Крунић – рекао је тренер Дуле Радовић.
О предстојећој сезони Радовић каже:
- У клубу смо се сложили да она буде стабилизациона у свим погледима, па и у резултатском. Бићемо посвећени младим играчима од којих очекујем да се не плаше да у периоду пред нама преузму одговорност. Свесни смо да то доноси ризике, али то је једини пут повратка поверења.
Капитенску траку носиће искусни Петар Раковић.
- Ново руководство улило нам је неопходну дозу самопоуздања која ће унети додатни полет за остварењем бољих резултата. Да би то постигли потребна нам је и помоћ навијача. Зато позивам све којима је „Желе“ на срцу да нас бодре у сали Прехрамбено-угоститељске школе – изјавио је Раковић.
Фото: Стефан Вукић
В. Д.