Саопштење за јавност Вишег јавног тужилаштва у Чачку
Због појачаног интересовања јавности, у вези догађаја до којих је дошло у Чачку, приликом и непосредно након истовременог одржавања јавних скупова грађана обавештавамо јавност о поступању Вишег јавног тужилаштва у Чачку:
У вези догађаја од 28. 09. 2025. године око 17,30 часова у Хајдук Вељковој улици, када је приликом физичког обрачунавања учесника јавног скупа лаке телесне повреде задобио А.С. (2003) из Чачка, идентификовано је 5 лица учинилаца кривичног дела Насилничко понашање на спортској приредби или јавном скупу у саизвршилаштву из чл. 344 а ст 1. у вези чл. 33. Кривичног законика.
Након одређеног задржавања до 48 сати, предузете радње препознавања извршилаца од стране оштећеног и сведока и саслушања у Тужилаштву, усвајањем споразума о признању кривичног дела, Виши суд у Чачку огласио је кривим и донео пресуде, тако што је окривљенима С.Г. (1991) и Д.Ј. (1994), утврдио казне затвора од по 6 месеци које неће издржати ако у року од једне године не понове кривично дело и исте осудио на новчане казне у износу од по 100,000,00 динара; окривљенима В.М. (1995) и Б.В. (1989) утврдио је казне затвора у трајању од по 6 месеци са дужим роком проверавања – од две године и исте осудио на новчане казне у износу од по 150.000,00 динара.
Против А.С. (2003) године из Чачка, Прекршајном суду у Чачку биће поднет захтев за покретање прекршајног поступка због прекршаја из чл. 8.ст.1. Закона о јавном реду и миру.
Према окривљеном Ј.К. (1992), кога оштећени и сведоци нису препознали као лице које је тукло оштећеног, али остали докази указују да је био саизвршилац у наведеном кривичном делу, примењено је одложено кривично гоњење са обавезом да на рачун намењен за уплату средстава од примене опортунитета од стране Јавног тужилаштва, која се користе у хуманитарне сврхе, уплати износ од 100.000,00 динара.
Истог дана тужилаштво је обавештено и да је дошло до још једног међусобног обрачунавања учесника јавних скупова у коме су два лица задобила лаке телесне повреде. У вези наведеног очекује се пријем кривичне пријаве против осумњичених Р.Г. и Т.Д.
Такође је у току поступање овог Тужилаштва по кривичној пријави у вези јавног скупа одржаног дана 07. 09. 2025. године, када је осумњичени Д.Ђ., провлачењем руке између полицијских службеника у кордону, задао ударац песницом у пределу лица, оштећеном члану Градског одбора СНС у Чаку. О одлуци у вези наведеног, јавност ће бити обавештена.