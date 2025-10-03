Dragačevo

У ГОРЊЕМ ДРАГАЧЕВУ ДО 30 ЦМ СНЕГА, ВИШЕ СЕЛА БЕЗ СТРУЈЕ

Z. Ј. Komentara (0)

Током прошле ноћи територију Општине Лучани погодиле су снежне падавине, у вишим пределима Драгачева висина снежног покривача је и до 30 центиметара.

– Снежне падавине проузроковале су озбиљне проблеме у снабдевању електричном енергијом, проблем је настао на осам далековода. Струје нема у Котражи, Вичи, Расовцу, Горачићима, Милатовићима и другим селима. Мокар снег је извалио дрвеће које је пало на путеве – рекао је Милија Миленковић, помоћник председника Општине.

Како је рекао Миленковић, расположиве екипе Електродистрибуције су на терену и раде на отклањању кварова, како би се што пре успоставило нормално снабдевање електричном енергијом.

На терену су и екипе ЈП „Драгачево путеви”, које рашчишћавају путеве.

Рани снег у Драгачеву направио је велике штете на пољопривредним културама.

В. Ј.

Slične Vesti
Dragačevo Region

Данас одржана осма седница СО Лучани

G. D.

На осмој седници Скупштине општине Лучани у овом сазиву, одборници су разматрали 27 тачака дневног реда. Најпре су донели одлуке о измени и допуни плана генералне регулације за Гучу којом се планира изградња стамбених зграда на земљишту поред реке Бјелице и постављање пункта за одржавање државних путева првог и другог реда. Одборници су донели и […]
Dragačevo Sport

ODRŽAN 18. MEĐUNARODNI DEČJI TURNIR „TROFEJ GUČA“

Z. Ј.

Od 9. do 17. decembra održan je 18. Međunarodni dečji turnir u fudbalu „Trofej Guča 2017“. U glavnom delu takmičenja nastupili su pioniri i petlići. Najbolji plasman u konkurenciji pionira ostvarili su Partizan iz Beograda i užička Sloboda, koji su podelili prvo mesto. Druga i treća pozicija pripala je Čačanima, ekipama Kinder, odnosno Gaučos. Za […]
Dragačevo Region

ВЕЛИКА ПОМОЋ ОПШТИНЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ЦРКАВА

vesnas

Општина Лучани све већим буџетским средствима помаже изградњу цркава на својој територији. Током ове године из буџета општине Лучани је издојено осам милиона динара, што је значајно повећање у односу на претходну, када је за све црквене општине издвојено укупно 1,4 милиона динара. Најпре је за седам црквених општина подељено по 500 хиљада динара, а […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.