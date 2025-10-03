У ГОРЊЕМ ДРАГАЧЕВУ ДО 30 ЦМ СНЕГА, ВИШЕ СЕЛА БЕЗ СТРУЈЕ

Током прошле ноћи територију Општине Лучани погодиле су снежне падавине, у вишим пределима Драгачева висина снежног покривача је и до 30 центиметара.
– Снежне падавине проузроковале су озбиљне проблеме у снабдевању електричном енергијом, проблем је настао на осам далековода. Струје нема у Котражи, Вичи, Расовцу, Горачићима, Милатовићима и другим селима. Мокар снег је извалио дрвеће које је пало на путеве – рекао је Милија Миленковић, помоћник председника Општине.
Како је рекао Миленковић, расположиве екипе Електродистрибуције су на терену и раде на отклањању кварова, како би се што пре успоставило нормално снабдевање електричном енергијом.
На терену су и екипе ЈП „Драгачево путеви”, које рашчишћавају путеве.
Рани снег у Драгачеву направио је велике штете на пољопривредним културама.
