Ivanjica

ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА ЗБОГ СНЕГА

Z. Ј. Komentara (0)

Због мокрог и тешког снега који пада од јуче и изазвао је много проблема, у ивањичкој општини је проглашена ванредна ситуација.

Мокар снег је поломио дрвеће које је падало на далеководе па у селима у вишим пределима нема струје. То су: Кушићи, Брезова, Осоница, Лиса, Братљево, Бутково и Опаљеник. Екипе Електродистрибуције су на терену и санирају кварове. Отежан је приступ јер је дрвеће пало и на путеве.

У вишим пределима је 20 центиметара снега. Осим оних на Голији, проходни су сви путни правци али се апелује на возаче да не крећу на пут без зимске опреме.

Ј.С.

