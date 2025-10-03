СНЕГ ШИРОМ СРБИЈЕ, ОТЕЖАН САОБРАЋАЈ

Црвено метео-упозорење је на снази у јужним и централним деловима Србије због обилних падавина. У нижим пределима може пасти више од сто литара кише по квадратном метру. На највишим планинским врховима се очекује преко пола метра снега. На појединим путевима због влажног снега има оборених стабала, па је потребан опрез у вожњи. Проблема има и у снабдевању електричном енергијом на Голији и на подручју општине Брус.
Јутарња температура кретале се од два до седам степени, а највиша дневна од пет на југу, до 13 степени на северу земље.
На државном путу Ариље-Ивањица снега има местимично и на коловозу. Возачима се скреће пажња да прилагоде вожњу условима саобраћаја.
Из АМСС-а апелују на возаче да се уздрже се и одложе путовање уова планинска подручја јер због обилних снежних падавина у првим данима јесени вожња може бити тежа и неизвесна.
