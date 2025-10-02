ПИШЕМО ПРИЧЕ (1): ДУЊА ЗА АПОТЕКАРИЦУ

ПИШЕ: Вања Николић Петровић
Јутрос у апотеку улази господин Крста. Дошао да се поздрави са мном. Донео ми дуњу. Већу нисам видела до сада.
Господин Крста, живи у Београду. Долази само у летњем периоду. Прошле године је баш често свраћао у апотеку. Увелико ушао у девету деценију, али се одлично држи. Узима само капи за очи. Ведрог духа и увек љубазан. У разговору ми рече да је био хемичар по професији. Два пута седмично је долазио да провери шећер. Шећер му је увек био добар. Долазио је он да мало поразговарамо, било је јасно. Очигледно је усамљен. У селу још и има са ким да проговори реч. У Београду нико никог више не познаје. Ни добар дан немаш коме да назовеш, а он воли и да се нашали и да да комплимент. Једне прилике је срео мог супруга, који је случајно свратио у апотеку и рекао му да води рачуна. „Лепа жена је као виноград. Свако би да убере неко зрно“, рече Крста, а ми се слатко исмејасмо мудрости овог старог господина. Онда га опет није било неколико месеци.
Колико људима фали разговор. Колико им фали да их неко саслуша, да им поклони осмех и лепу реч. У брзини и лудом темпу живота и рада, заборављамо то. „Лепа реч гвоздена врата отвара“, а често може више да помогне него било какви лекови.
У мају се вратио и дошао да ме поздрави, да пита како су моји. Ове године није тако често долазио. Само да узме месечну терапију. Зато ме је баш изненадио јутрос, када је из торбе извадио дуњу. „Драга апотекарице, ова дуња је за вас. И да знате да није дуњац, него баш дуња. Дошао сам да се поздравим са вама. Знате, ко зна да ли ћу се ја вратити следеће године. Можда ме више не буде, па сам хтео сада да вам нешто поклоним.“
Занемех. Стегло ме у грлу. „Хвала вам на свему“, рече Крста и оде. Остах са дуњом у рукама да стојим и да га гледам како одлази. Дирнула ме је његова пажња, до суза. Кроз врата сам довикнула „Видимо се на пролеће!“ Искрено се надам да ће тако и бити.