Iz Moravičkog upravnog okruga upozoravaju građane na poštovanje mera protiv širenja virusa korona

Od petka na teritoriji sve četiri lokalne samouprave Moravičkog upravnog okruga, na suzbijanju širenja virusa Kovid-19, kroz pojačanu kontrolu i zajednički inspekcijski nadzor, osim republičke sanitarne inspekcije, biće angažovane i turistička, tržišna, veterinarska, poreska, inspekcija rada, inspekcija za drumski saobraćaj, komunalna i lokalne inspekcije, komunalna milicija i policija.

Prema smernicama koje su načelnici upravnih okruga dobili od Radne grupe za suzbijanje širenja virusa Kovid-19 Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor Vlade Republike Srbije, cilj pojačanih inspekcijskih kontrola i uključivanje većeg broja inspekcija je povećanje ukupnih efekata borbe protiv širenja ovog virusa.

Prema saopštenju nadležnih u Moravičkom upravnom okrugu, procena rizika za nepoštovanje epidemijskih mera, odabir objekata i događaja, vršiće se na dnevnom nivou, a kontrolom biće obuhvaćeni veći ugostiteljski objekti, naročito u večernjim časovima (restorani, splavovi, klubovi, diskoteke), okupljanje na sportskim događajima, sale za iznajmljivanje, svadbe, rođendane, sahrane, objekti koji pružaju usluge kongresnog turizma (hoteli, kongresni centri, moteli i sl.), tržni centri, veliki trgovinski lanci, pijace na otvorenom i zatvorenom prostoru i objekti i sredstva javnog samobraćaja. Kontrola poštovanja propisanih mera vršiće svim danima, uključujući i dane vikenda, sprovodi se na teritoriji Republike Srbije, u Moravičkom okrugu: Grada Čačka i opština Gornji Milanovac, Ivanjica i Lučani.

Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti propisano je da će se novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 500.000 dinara kazniti za prekršaj pravno lice ako ne postupa po propisima, odlukama ili naredbama koje donose nadležni organi, kao i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara, a preduzetnik novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara.

Novčana kazna u iznosu od 50.000 do 150.000 dinara propisana je i za prekršaj fizičkog lica ako ne postupa po propisima, odlukama ili naredbama koje donose nadležni organi u skladu sa ovim zakonom, a kojima se određuju mere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti.

Novčanom kaznom od 5.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice koje krši meru obaveznog nošenja zaštitne maske u javnom prevozu ili u zatvorenom prostoru.

Ča Glas