ИЗАБРАНИ ПРОДАВЦИ БИЦИКАЛА, УСКОРО ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ГРАЂАНЕ – „КО ПРЕ ДЕВОЈЦИ…“

О субвенцијама за куповину бицикала, за које је Град Чачак ове године први пут издвојио средства, већ дуже време се говори. Многи грађани се распитују и нестрпљиво очекују конкурс за овај вид подршке локалне самоуправе здравим и еколошким навикама. Недавно је Комисија за реализацију набавке бицикала као еколошки прихватљивог вида транспорта утврдила прелиминарну листу привредних субјеката који испуњавају услове конкурса. Према речима Марјане Петронијевић, помоћнице градоначелника Чачка за ресор екологије, најкасније следеће седмице требало би да буде расписан јавни позив за грађане.
На листи су четири привредна субјекта, продавца бицикала – “PLANET BIKE” DOO Београд, ДОO “ПРОМО СПОРТ” Чачак, Младен Мирковић ПР „Ђомла бајк“ Чачак и “УСПОН” DOO Чачак. Подсећамо, Град Чачак је за ову меру у буџету наменио милион динара. Суфинансира се куповина бицикала у износу до 15.000 динара по кориснику, са посебном категоријом за особе са инвалидитетом за које је издвојен износ од 150.000 динара. Преостали износ од 850.000 намењен је осталим пунолетним грађанима. Рачуница каже да, ако сви буду користили максималан износ субвенција, обезбеђени новац је довољан за нешто мало више од 65 бицикала.
– Овај програм има за циљ да подстакне употребу бицикла као здравог, економичног и еколошког начина превоза, али и да допринесе смањењу загађења и промоцији одрживе урбане мобилности. Због великог интересовања грађана за ову меру планираћемо још значајнија средства у буџету за 2026. годину, како би што већи број грађана остварио право на субвенцију. Ово ће дефинитивно бити традиционална мера подршке – истиче Марјана Петронијевић.
Основни услов за конкурисање је да у тренутку подношења пријаве грађанин има важећу личну карту са пребивалиштем на територији Чачка. Конкурс предвиђа да само једно лице из породичног домаћинства може добити средства. Домаћинство коме припада онај ко добије новац за ову субвенцију може да оствари подршку за куповину бицикла једном у две године. Како је раније објављено, овај конкурс односи се на набавку класичних бицикала, али ствар је личног избора да ли ће 15.000 динара бити искоришћено за куповину електричног бицикла.
Сви услови и начин пријављивања биће дефинисани у јавном позиву.
Осим потписаног и попуњеног пријавног обрасца и фотокопије или очитане личне карте, треба приложити предрачун за куповину бицикла издат од стране одабраног продавца, са датумом и роком испоруке. Чињеница је да ће брзина подоношења пријаве бити од великог значаја. Помоћница градоначелника Марјана Петронијевић позива грађане да због тога прате сајт града, огласну таблу у Градској управи и средства јавног информисања.
В. Т.