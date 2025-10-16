Културни центар
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЧАЧАК – ПРОГРАМ ОД 17. ДО 23. ОКТОБРА

ПОНЕДЕЉАК, 20. ОКТОБАР – ОСНИВАЊЕ МАНАСТИРА ХИЛАНДАРА И ЊЕГОВ ЗНАЧАЈ У СРПСКОЈ ИСТОРИЈИ

Манастир Хиландар је један од најзначајнијих православних манастира у свету. Он је истинска колевка српског православља и изванредно важан чинилац у српској националној историји, а његов значај за верско и културно наслеђе Срба је непроцењив. То је место где је време стало а историја није написана, већ уклесана у камен. О оснивању манастира Хиландарa и његовом значају у српској историји, говориће ВЛАДИМИР ЏАМИЋ, историчар уметности, конзерватор  – истраживач.

Организација: Културно – образовни програм

Клуб Културног центра у 19.30 часова

УТОРАК, 21. ОКТОБАР – ИЗЛОЖБА СЛИКА И ОБЈЕКАТА БОЈАНА НОВАКОВИЋА

Изложба Бојана Новаковића, доктора уметности из Новог Сада.

Организација: Ликовни програм
Ликовни салон у 19.00 часова

ЧЕТВРТАК, 23. ОКТОБАР – Позоришна представа ВИОЛИНА, ДАИРЕ И ПЕГЛА, продукција Никшићко позориште

Једна свадба је сасвим добар повод да испливају личне, породичне, сталешке и националне фрустрације. У комедији која је на ивици фарсе, и која прети да постане трагедија времена и простора у коме живимо, на крају ће опет победити љубав, као једини начин да се превазиђе немоћ човекова у овом свету. По делу Николаја Кољаде, и у режији Горана Дамјанца

Улоге: Жана Гардашевић Булатовић, Ана Франић, Матија Мемедовић, Ана Дрљевић, Бобан Чворовић, Велизар Касалица

Представа ће бити одиграна у оквиру редовног програма Културног центра Чачак.

Организација: Позоришни програм

Велика сала у 20.00 часова

