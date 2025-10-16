У ЧАСТ ТРУБЕ И ДРАГАЧЕВА
СВЕЧАНОСТ ПОВОДОМ ДАНА Културног центра општине Лучани у Гучи И ОБЕЛЕЖАВАЊА ГОДИШЊИЦЕ ОДРЖАВАЊА ПРВОГ САБОРА ТРУБАЧА
На Покров Пресвете Богородице, 14. октобра, пригодном свечаношћу обележен је Дан Културног центра општине Лучани у Гучи и годишњица одржавања Првог сабора трубача.
У част трубе и Драгачева, засвирале су најбоље трубе, победнички оркестри са 64. Драгачевског сабора трубача.
Засвирао је најпопуларнији трубач Драган Павловић са својим оркестром „Драгачевске трубе“ из Гуче, а друштво су му правили и оркестар „Књажевац“ из Књажевца који је ове године награђен за најизворније музицирање. Дејвид Бајрамовић, као најбољи трубач са 64. Сабора, са својим оцем Елвисом се појавио на позорници Културног центра и показао како труба из Бојника има посебан звук и магију која деценијама опија и која гаји дух чувене трубе Фејата Сејдића. Оркестар Владимира Ивановића је ове године овенчан првом наградом. Најбољи окрестар 64. Сабора је показао сву снагу и виртуозност и још једном ударио печат на овогодишњу победу.
Свечаност не би била потпуна да није наших пријатеља и сарадника из „Драгачевског Абрашевића“ који су приредили ревију најлепших народних одора.