Kultura

У ЧАСТ ТРУБЕ И ДРАГАЧЕВА

G. D. Komentara (0)

У ЧАСТ ТРУБЕ И ДРАГАЧЕВА


СВЕЧАНОСТ ПОВОДОМ ДАНА Културног центра општине Лучани у Гучи И ОБЕЛЕЖАВАЊА ГОДИШЊИЦЕ ОДРЖАВАЊА ПРВОГ САБОРА ТРУБАЧА


На Покров Пресвете Богородице, 14. октобра, пригодном свечаношћу обележен је Дан Културног центра општине Лучани у Гучи и годишњица одржавања Првог сабора трубача.


У част трубе и Драгачева, засвирале су најбоље трубе, победнички оркестри са 64. Драгачевског сабора трубача.


Засвирао је најпопуларнији трубач Драган Павловић са својим оркестром „Драгачевске трубе“ из Гуче, а друштво су му правили и оркестар „Књажевац“ из Књажевца који је ове године награђен за најизворније музицирање. Дејвид Бајрамовић, као најбољи трубач са 64. Сабора, са својим оцем Елвисом се појавио на позорници Културног центра и показао како труба из Бојника има посебан звук и магију која деценијама опија и која гаји дух чувене трубе Фејата Сејдића. Оркестар Владимира Ивановића је ове године овенчан првом наградом. Најбољи окрестар 64. Сабора је показао сву снагу и виртуозност и још једном ударио печат на овогодишњу победу.
Свечаност не би била потпуна да није наших пријатеља и сарадника из „Драгачевског Абрашевића“ који су приредили ревију најлепших народних одора.

Slične Vesti
Kultura Kultura

НИЈЕ САМО ПЛАВО – изложба слика Маје Васовић

G. D.

НИЈЕ САМО ПЛАВО – изложба слика Маје Васовић,мастера сликарства из Чачка Петак 15. јул 2022.Средњи хол у 20:00 Мастер сликарства Маја Васовић је завршила средњу Уметничку школу у Чачку, на смеру дрворезбар. Дипломирала на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, на одсеку зидно сликарство. Учествовала је на више колективних изложби које је организовало удружење Креативна фабрика.
Kultura Kultura

КОМЕДИЈА „МА… СКИНУЋЕШ СЕ ТИ“ У ПЕТАК, У АТРИЈУМУ ДОМА КУЛТУРЕ

G. D.

У ПЕТАК, 6. АВГУСТА, У 20.30 ЧАСОВА, У ОКВИРУ ПРОГРАМА ‘’ЛЕТО У АТРИЈУМУ ДОМА КУЛТУРЕ’’ ЧАЧАНИ МОГУ ПОГЛЕДАТИ КОМЕДИЈУ „МА… СКИНУЋЕШ СЕ ТИ“ у извођењу Славија театра из Београда   У сваком позоришту негде је сакривен сат који уме да откуцава све драме на свету. Добри глумци увек знају колико је сати на том сату. Они нешто […]
G.Milanovac Kultura Region Zabava

ПРЕДСТАВА ЗА ДЕЦУ „ЗАЉУБЉЕНЕ ЦИПЕЛЕ“

vladecaglas

Извор: Културни центар Горњи Милановац Позоришна представа за децу „Заљубљене ципеле“ у извођењу Лутка сцене „Пепино“ из Ниша у среду, 16. новембра у 11.00 часова биће изведена у Великој сали Културног центра Представа „Заљубљене ципеле“ припада жанру комедија и комбинација је лутка и глуме уживо. Рађена је по тексту Пјера Грипарија и део је програма […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.