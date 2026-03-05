Dragačevo Politika

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ПРОГЛАСИЛА ТРИ ЛИСТЕ ЗА ПРЕДСТОЈЕЋЕ ИЗБОРЕ

Z. Ј. Komentara (0)

Изборна комисија општине Лучани прогласила је до сада три изборне листе за предстојеће локалне изборе који су заказани 29. марта.

Становници Драгачева последње недеље у месецу имаће прилику да гласају за:

1.            Листу коалиције окупљене око Српске напредне странке под називом „Александар Вучић – Лучани, наша породица!“, на којој су одборнички кандидати из СНС, Социјалистичке партије Србије, Партије уједињених пензионера Србије, Српске радикалне странке и Јединствене Србије.

2.            Изборну листу под називом „Радомор Ивановић – Саборно, а не поделе – Социјалдемократска партија Србије“, коју је поднела Социјалдемократска партија Србије.

3.            Изборну листу „Заједно за Лучане“, коју је поднела странка “Бунт- Права Србија“.

Изборна комисија поништила је своје првобитно решење о проглашењу  изборне листа „Звук правде – заједно за студенте“, коју је поднела опозициона група грађана (ГГ) „Један тим“.

Група грађана „Народни покрет за развој Драгачева – Неда Николић“ прекинула је прикупљање потписа за своју изборну листу и одустала од учешћа на изборима.

