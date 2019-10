U Umetničkoj galeriji “Nadežda Petrović“ u četvrtak u 18 sati biće otvorena samostalna izložba Nevene Hadži-Jovančić “B.O.L.T.O.P. – Better On Lips Than On Paper (Bolje na usnama nego na papiru)“.

Izložbu će u formi predavanja sa vođenjem kroz postavku otvoriti istoričarka umetnosti dr Maja Ćirić.

Samostalna izložba Nevene Hadži-Jovančić “B.O.L.T.O.P. – Better On Lips Than On Paper (Bolje na usnama nego na papiru)“ je retrospektiva koju čini sklop od pet tematskih ambijentalnih celina sastavljenih od objekata, slika, fotografija i video prostornih instalacija, nastalih u periodu od početka osamdesetih godina prošlog veka do danas, u kojima umetnica na sebi svojstven način koji uključuje poigravanje stereotipima savremene potrošačke kulture ispituje granice predstave i stvarnosti.

Izložba je realizacija Nagrade publike na 26. Memorijalu Nadežde Petrović (2012.) koju je Nevena Hadži-Jovančić u koautorstvu sa Ivanom Šijakom dobila za rad Pronađi uljeza ili kratak vodič za rešavanje misterioznih slučajeva (uz priručnik sa video prikazom). Osim te, umetnica je na istom Memorijalu dobila i glavnu nagradu – Nagradu Memorijala.

Kustos izložbe koja će biti ootvorena do 28. oktobra je Julka Marinković.