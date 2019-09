U TOKE JE PRODAJA SEZONSKIH KARATA U KK BORAC

Košarkaški klub “Borac“ nastavlja sa praksom prodaje sezonskih karata za svoje verne navijače, čijom kupovinom oni obezbeđuju sebi određene pogodnosti, a na taj način pomažu i svom klubu.

-Sezonska karta sa numerisanim mestom košta 6.000 dinara, a uz nju svaki kupac dobija majicu sa logom kluba. Karte bez numeracije su 4.000 dinara, dok su đačke karte 2.000 dinara. One važe za regularni deo ABA 2 lige, Košarkaške lige Srbije i za Superligu, a ne važe za doigravanja u ovim takmičenjima. Deci do 10 godina je omogućen besplatan ulaz, ako su u pratnji roditelja ili staratelja. To neće važiti za utakmice visokog rizika, a koje su to utakmice klub će naknadno obavestiti javnost posle dogovora sa rukovodstvima ABA 2 lige i KLS – izjavio je direktor kluba Marko Ianović.

Ivanović je podsetio da je u ponedeljak, 30. septembra, počela zamena sezonskih propusnica za sponzore koji su potpisali nove ili im važe još stari ugovori.

Kupovina sezonskih karata i zamena propusnica obavlja se u prostorijama kluba od 9 do 16 časova.

V. D.