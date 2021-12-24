Изложба „ПРЕПОЗНАВАЊЕ“ у Крушевцу

Меморијал Надежде Петровић – „Limited“ Уметничка галерија „Надежда Петровић“, Чачак септембар – 2. новембар 2018. године У понедељак 24. септембра у 12 часова у простору ARTGET Галерије у Београду, Уметничка галерија „Надежда Петровић“ из Чачка одржаће конференцију за медије поводом отварања 29. Меморијала Надежде Петровић у Чачку. О концепту овогодишњег Меморијала који […]

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