Изложба „ПРЕПОЗНАВАЊЕ“ у Крушевцу

У Уметничкој галерији у Крушевцу отворена је изложба петог издања регионалног уметничког пројекта ПРЕПОЗНАВАЊЕ која обједињује селекције шест кустоса и радове 12 уметника различитих уметничких пракси, израза и медија у којима стварају: од слике, графике, скулптуре до фотографије, објеката и инсталација.
Уметници: Јелена Шалинић Терзић, Ненад Димитријевић (Краљево), Милена Максимовић Ковачевић, Милка Жуњанин (Крушевац), Теодора Војиновић, Марко Јозовић (Чачак), Никола Марковић, Миљан Недељковић (Ниш), Тијана Вујовић, Зоран Живковић (Црна Гора), Свилен Стефанов, Богдан Александров (Бугарска).
Кустоси: Биљана Грковић, Милица Тодоровић, Јулка Маринковић, Љубиша Симовић, Љиљана Караџић и Свилен Стефанов.
Установе сарадници на Препознавању 5: Уметничка галерија-Народни музеј Крушевац /носилац пројекта/, Галерија савремене ликовне уметности, Ниш, Уметничка галерија „Надежда Петровић“, Чачак, Народни музеј Краљево (Србија), Умјетнички музеј – Народни музеј Црне Горе (Црна Гора), Национална уметничка академија, Софија / Уметничка галерија, Видин (Бугарска).