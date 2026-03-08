ИЗМЕЊЕН РЕЖИМ САОБРАЋАЈА ЗБОГ РАДОВА У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ УЛИЦИ

Општина Горњи Милановац наставља радове на рехабилитацији коловоза у делу Железничке улице – од Омладинске улице (од моста ка стадиону ФК „Таково“) до Улице кнеза Александра Карађорђевића (до „Плавог моста“).
Током радова биће измењен режим саобраћаја, вршиће се наизменично затварање за саобраћај дела улице у зони радова. Постављена је саобраћајна сигнализација којом је регулисан саобраћај. План је да радови буду завршени до 31. марта.
Молимо суграђане да, у периоду док трају радови, за саобраћај користе алтернативне путне правце, као и да возила паркирају изван предметне локације јер ће због извођења радова бити отежан прилаз возилима до кућа и стамбених зграда. Захвални смо свима на стрпљењу и разумевању.
Кабинет председника општине