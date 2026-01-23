квар водовод
Grad

Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 23. јануар

G. D. Komentara (0)

Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 23. јануар

Јавно комунално предузеће „Водовод“ обавештава грађане о јутрошњим кваровима на водоводној мрежи у Улици Гвоздена Пауновића. И даље трају радови на канализационој мрежи у Балканској улици.

На тим локацијама је могуће редуковано снабдевање водом док трају радови.

– Молимо учеснике у саобраћају, да испоштују привремену вертикалну сигнализацију у току радова. У најкраћем року наше екипе трудиће се да отклоне квар на мрежи. Извињавамо се потрошачима због могућих неугодности услед редукованог снабдевања водом – саопштавају из „Водовода“.

За пријаву кварова и све додатне информације телефони: 5529-009 и 5561-571  од 7 до 15 часова, као и 5562-524 дежурни телефон 24 сата дневно

Slične Vesti

СТРУЈА
Grad

Данас шест сати без струје део једне улице у Чачку

G. D.

Због радова на мрежи ниског напона, у данас ће, од 9 до 15 часова, без електричне енeргије бити потрошачи у Чачку, у Улици Драгачевској, од броја 1 до 39.
Aktuelno Grad

OD 49 PODNETIH, GRAD ČAČAK FINANSIRA 33 MEDIJSKA PROJEKTA

V. S.

Članovi Gradskog veća su na današnjoj sednici usvojili predlog da ove godine Grad Čačak iz budžetskih sredstava sufinansira 33 medijska projekta. Na konkurs je prispelo 49 projekata, od kojih je 12 odbijeno, a četiri nisu stigla blagovremeno. Lokalna samouprava je za projektno finansiranje medija opredelila 12 miliona dinara. Gradonačelnik Čačka Milun Todorović je povodom raspodele […]
Grad

TODOROVIĆ: ČAČAK IMA PLAN ZA ZBRINJAVANJE RASELJENIH LICA SA TERITORIJE BIVŠE SFRJ

I. М.

Gradonačelnik Čačka Milun Todorović je danas nakon sednice Gradskog veća rekao da „Grad Čačak nije na migrantskom koridoru, a Akcioni plan za poboljšanje uslova interno raseljenih lica i migranata je donet u martu 2018. godine na Sednici skupštine grada Čačka, kojoj Obradović nije ni prisustvovao“. -Grad Čačak je imao obavezu da donese akcioni plan, da […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.