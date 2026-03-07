Dragačevo

Пројекција документарног филма „Хероји против заборава 2 – Над овом светом водом“

Културни центар општине Лучани, Гуча
Петак 13. март у 18.00

У организацији Удружења ветерана „Кошаре“ а уз подршку Општине Лучани  и Културног центра општине Лучани, Гуча у петак, 13. марта с почетком у 18 сати биће приказан  документарни филма „Хероји против заборава 2 – Над овом светом водом“.

Филм је рађен у продукцији Удружења ветерана „Кошаре”, уз помоћ Министарства правде и Града Новог Сада а режију и сценарио потписује Горан Вукчевић.

Ово остварење сведочи о несаломивом духу народа, о онима који су се борили за отаџбину, прошли Албанску голготу, опоравком на Крфу васкрсли и поново ослободили отаџбину, прошавши кроз Капију слободе на Кајмакчалану и Солунском фронту, о јунацима којима дугујемо вечну захвалност. 

Улаз је слободан!

