ЛЕКОВИТОСТ: РЕЧИ КОЈЕ ПОВЕЗУЈУ ТЕЛО И ПСИХУ
ПОНЕДЕЉАК, 9. МАРТ 2026.
Клуб Културног центра Чачак у 19.30
Када говоримо о лековитости, најчешће помислимо на тело и његово оздрављење. Међутим, постоји и она тиша, унутрашња димензија лечења – она која настаје у простору између речи, односа и разумевања. И зато реч, када је изговорена са смислом, знањем и емпатијом, представља један од најмоћнијих терапијских алата. На предавању ће бити представљена и књига „Лековитост“ – како помоћи пацијенту да оздрави – психолошки приручник за лекаре и пацијенте, ауторке Марије Куловић, психотерапеуткиње из Београда. Књига отвара питања психичких процеса, емоционалних стања и начина на који комуникација може постати подршка, а понекад и лек, са посебним освртом на контекст лечења и значај односа између лекара и пацијената као важног дела процеса опоравка. Кроз разговор о односу тела и психе, књига „Лековитост“нуди простор за промишљање о томе како се човек мења када је истински виђен и схваћен.
Гост: МАРИЈА КУЛОВИЋ, психотерапеуткиња и ауторка књиге „Лековитост“- како помоћи пацијенту да оздрави – психолошки приручник за лекаре и пацијенте.
Организација: Културно – образовни програм