Још један хладан и облачан дан…

Прогноза времена за 23. новембар

(Извор: РХМЗ, РТС)

Фото: Јелена Миладиновић

Недеља: Облачно и хладно на северу и западу суво, а у осталом делу земље местимично са кишом, суснежицом и снегом, а у брдско планинским пределима са снегом уз мање повећање висине снежног покривача. Крајем дана и увече престанак падавина. Ветар слаб, на истоку и умерен, западни и северозападни. Јутарња температура од -1 до 4, а највиша дневна од 1 до 5 степени, у Неготинској крајини око 7 степени. Упозорење: Снег, формирање мањег снежног покривача, вероватноћа 85%.

