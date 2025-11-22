јесен Фото: Јелена Миладиновић
Још један хладан и облачан дан…

Прогноза времена за 23. новембар
Недеља: Облачно и хладно на северу и западу суво, а у осталом делу земље местимично са кишом, суснежицом и снегом, а у брдско планинским пределима са снегом уз мање повећање висине снежног покривача. Крајем дана и увече престанак падавина. Ветар слаб, на истоку и умерен, западни и северозападни. Јутарња температура од -1 до 4, а највиша дневна од 1 до 5 степени, у Неготинској крајини око 7 степени. Упозорење: Снег,  формирање мањег снежног покривача, вероватноћа 85%.

