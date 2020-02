JOŠ ŠEST NOVIH PROFILA KROZ DUALNI SISTEM OBRAZOVANJA U SLEDEĆOJ ŠKOLSKOJ GODINI

Kroz dualni model obrazovanja do sada je u ponudi bilo 38 profila, a za narednu školsku godinu planirano je još šest novih, izjavila je danas u Čačku rukovodilac Službe za dualno obrazovanje i obrazovne politike Privredna komora Srbije (PKS) Ana Stojanović.

Prema njenim rečima, PKS je tokom godine prikupljala inpute od poslodavaca, koja zanimanje su njima potrebna i sa kojim zanimanjima imaju nedostatak radne snage i žele to pitanje da reši na neki duži rok.

– Za narednu školsku godinu imamo zanimanja u oblasti plastike, gumarske tehnologije u oblasti nameštaja, tehničara za oblikovanje i dizajn nameštaja, zatim u tekstilnoj industriji mehaničar održavanja tekstilnih mašina i modelara odeće, kao i u oblasti telekomunikacija operatera telekomunikacionih mreža – rekla Stojanović na prezentaciji u Čačku.

Ona podseća da dualno obrazovanje podrazumeva pre svega kvalitet sticanja praktičnih znanja i veština.

– Viši nivo kvaliteta podrazumeva to da poslodavci preuzimaju odgovornost za realizaciju tog dela nastavnog plana i programa, među svojim zaposlenima imenuju instruktora koji prolazi pedagošku obuku kako bi stekao licencu. Svaka kompanija ima zaposlenog koji je za ceo ciklus školovanje zadužen za učenika, kompanije moraju posedovati potvrdu da ispunjavaju uslove, proverava se bezbednost i zaštita zdravlja na radu pre nego što učenik uđe u nju – objasnila je Stojanović.

Stojanović navodi da poslodavci koji primaju učenike na učenje kroz rad, obezbeđuju im novčanu naknadu i pokriveni su im troškovi prevoza, osiguranja, topli obrok, sve ono što obezbeđuju svojim zaposlenima.

Gorana Tanasković iz Regionalne privredne komore Moravičkog i Raškog upravnog okruga, podseća da je ovo druga godina kako je na snazi Zakon o dualnom sistemu obrazovanja, kao i da čačanski privrednici ulaze polako u taj sistem.

– Ono što je najbitnije to je da sami privrednici prepoznaju značaj ovog sistema i da prema svojim mogućnostima, potrebama i zahtevima i onpme što mogu da pruže i učenicima, se prijave za dualni sistem obrazovanja – rekla je Tanasković.

Prema njenim rečima, Čačak ima već tri akreditovane firme koje su ušle u dualni sistem obrazovanja, iz Lučana dve i Ivanjice jednu.

Slavko Stamenić iz čačanske firme “Furneks“ očekuje da će se uz pomoć sistema dualnog obrazovanja popraviti situacija na tržištu rada.

– U Čačku nema kadra u stolarskoj industriji i nama bi značio bilo koji profil vezan za ovu delatnost, od stručnog kadra majstora tehničara i inženjera – rekao je Stamenić, dodajući da se trenutno snalaze “uz pomoć štapa i kanapa”.

Predsednik Foruma privrednika Čačka Dragan Čakarević ističe da je privreda vrlo spremna za ovaj sistem.

– Nadam se da je to neki sistem starog školovanja, kao što je nekad bila škola učenika u privredi što će u svakom slučaju mnogo doprineti svim privrednim subjektima ne samo grada Čačka već i širom Srbije – rekao je on.

Smatra da će sistem dualnog obrazovanja zainteresovati što veći broj privrednih subjekata u Čačku, jer nedostaju kadrovi.

– Forum privrednika grada Čačka sigurno će na prvoj sedmici raspravljati o tome kako ćemo edukovati decu. Moraće da se formiraju odeljenja u školama za određene kradove. Do sada su to bili krojači i neke druge struke, sad će se to sigurno proširiti na neke zanatske delatnosti, jer to našem gradu i okolini mnogo treba – zaključio je Čakarević.

U Srbiji je trenutno u sistemu dualnog obrazovanja oko 880 poslodavaca, 6.100 učenika iz 72 škole, odnosno 48 gradova i opština.

