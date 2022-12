Organski uzgoj se uopšteno smatra daleko održivijom alternativom u odnosu na konvencionalni kada je u pitanju proizvodnja hrane. Kao rezultat toga, potražnja za organskim proizvodima raste. U suštini, porast popularnosti organskih proizvoda je direktan rezultat rastuće brige za zdravlje među potrošačima i sve veće svesti o zdravstvenim prednostima organske hrane.

Prema nedavno objavljenom istraživanju procenjuje da će globalno tržište organske hrane i pića dostići 323,56 milijardi dolara do 2024. godine. Evropa je drugi najveći potrošač organskih proizvoda i čini više od 33 posto ukupnog udela u globalnom prihodu. Ovakav razvoj u Evropi je predviđen zbog promene pogleda stanovništva prema sklonosti ka zdravom načinu života i rastuće svesti o medicinskim prednostima organske hrane.

Uzevši u obzir da je organska proizvodnja hrane ima velik potencijal u budućnosti, u nastavku vam donosimo vodič o tome kako pokrenuti organsku proizvodnju u Srbiji.

Sagledajte koncept pre ulaganja

Pre pokretanja proizvodnje organske hrane uvek prvo treba da razumete koncept, pa tek onda da investirate. Organska proizvodnja podrazumeva prirodan način uzgoja useva, bez korišćenja kemijskih pesticida, gnojiva ili drugih sintetičkih dodataka. Cilj je stvaranje održivog i zdravog okruženja za proizvodnju hrane, kako za ljude tako i za životinje i biljke.



Važno je napomenuti da je organska proizvodnja zahtevna i da traži više truda i rada nego konvencionalna proizvodnja. Takođe, može biti potrebno više vremena da se postignu rezultati, jer se ne koriste hemijska đubriva koja bi ubrzala rast useva.



Zato, pre nego što počnete sa organskom proizvodnjom, dobro razmislite o tome da li je ovo pravi posao za vas i da li ste spremni da uložite potreban trud i rad. Pored toga, treba da se informišete o svim zakonskim propisima i standardima koje morate da poštujete u organskoj proizvodnji, kao i o svim troškovima i izazovima sa kojima ćete se susresti.



Istražite tržište

Istraživanje tržišta je važan prvi korak u pokretanju posla u proizvodnji organske hrane u Srbiji. Ovo uključuje prikupljanje informacija o potražnji za organskim proizvodima u zemlji, kao i identifikaciju potencijalnih konkurenata.

Neki ključni faktori koje treba uzeti u obzir prilikom istraživanja tržišta uključuju afinitete potrošača, cene i kanale distribucije.

Upoznajte se sa zakonskim uslovima

Da biste se upustili u posao organske proizvodnje, važno je da razumete zakonske uslove za proizvodnju i prodaju organske hrane u Srbiji. To uključuje upoznavanje sa Zakonom o organskoj proizvodnji Republike Srbije, koji precizira propise za proizvodnju, označavanje i plasman organskih proizvoda u zemlji.

Pored poznavanja zakonskih normi, neophodno je da se informišete i o sledećim pravnim aktima:

Pravilnik o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji i metodama organske proizvodnje.

Pravilnik o dokumentaciji koja se dostavlja ovlašćenoj kontrolnoj organizaciji radi izdavanja potvrde, kao i o uslovima i načinu prodaje organskih proizvoda

Ovim zakonskim aktima uređuju se sve faze organske proizvodnje – od kvaliteta zemljišta, vrsta semena koje se koristi, do korišćenje organskih gnojiva i pesticida, te praćenje smernica za bezbednost i higijenu hrane.

Pribavite organski sertifikat

Da biste proizvode prodavali kao organske u Srbiji, morate da ispunite sve uslove, a u skladu sa organskom regulativom, na osnovu kojih možete da dobijete sertifikat Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ili da vam ga izda kontrolna organiacija (samostalna firma koja je u saradnji sa Ministarstvom). Neke od kontrolnih organizacija su: SGS, Ecocert Balkan, TMS CEE, CIN i Ecovivendi.

Ovaj proces uključuje popunjavanje prijave i podvrgavanje kontroli kako bi se osiguralo da vaše proizvodne metode ispunjavaju zahteve za organsku proizvodnju.

Dobijanje organskog sertifikata može biti dugotrajno i detaljno jer uključuje i prikupljanje dokumentacije o upotrebi organskog semena, procedurama koje se koriste za kontrolu štetočina i praksi koje se primenjuju za upravljanje zemljištem.

Nakon što dobijete sertifikat, svoju organsku hranu možete da plasirate potrošačima koji traže biološki ispravne proizvode. Međutim, važno je da nastavite da pratite zahteve za organsku proizvodnju, te da prolaziti redovne kontrole, koje osiguravaju da je vaša proizvodnja u i dalje obavlja u skladu sa organskim standardima.

Nađite adekvatnu lokaciju

Pronalaženje prave lokacije je veoma bitan faktor za uspešno bavljenje organskom poljoprivredom. Neki od faktora koje bi trebalo da uzmete u obzir su:

Pristup vodi

Dostupnost zemljišta

Blizina tržišta.

Osim ovih faktora, treba uzeti u obzir i druge stvari kao što su klimatski uslovi, pristup električnoj energiji i drugim resursima, prisustvo štetočina i bolesti, itd.

Isto tako, možete da utvrdite koji delovi Srbije su pogodni za koju srukturu organske proizvodnje. Tako je, recimo, Vojvodina napogodnija za žitarice, dok je istok i jug zemlje dobar za organsko stočarstvo, a centralni deo za voćarstvo.

Izaberite odgovarajuće metode proizvodnje

Odabir odgovarajuće metode proizvodnje je važan faktor za uspešnu organsku proizvodnju, jer se izbor metode može odraziti na efikasnost i održivost proizvodnje. Na primer, ako se koriste previše agresivne ili neodržive metode, to može dovesti do oštećenja zemljišta ili štetnih posledica na okolinu. S druge strane, primena metoda koje su previše neefikasne ili skupe može dovesti do lošije produktivnosti ili viših troškova proizvodnje.

Zato je neophodno da se u obzir uzmu svi mogući faktori kako bi pronašao najbolji pristup. Neki od faktora uključuju vrstu proizvoda, uslove terena i ciljano tržište.

Balans između efikasnosti i održivosti je važan jer organska proizvodnja treba da bude održiva na duži rok. To znači da bi trebalo da vodite računa o zdravlju tla, štetnosti za okolinu i zdravlje ljudi, a da se istovremeno postiže dovoljna proizvodnja da se obezbedi ekonomska isplativost.

Opremite se za uspešnu organsku proizvodnju

Zašto je izbor odgovarajuće opreme za uspešnu organsku proizvodnju važan? Odgovarajuća oprema može da vam pomogne u povećanju efikasnosti proizvodnje i distribucije, smanjenju troškova i očuvanju kvaliteta proizvoda. Isto tako, utiču na kvalitet, sigurnost i trajnost proizvoda.

Kada birate opremu, u obzir bi trebalo da uzmete činjenicu da u organskoj proizvodnji nije dozvoljeno korišćenje hemijskih sredstava ili mašina koje su kontaminirane takvim sredstvima. Stoga je važno da se izbor bude prilagođen proizvodnji, te da pruža efikasnost i održivost u radu.

Na srpskom tržištu dostupne su različite mašine i oprema za organsku proizvodnju i distribuciju, uključujući: mašine za pakovanje u džakove ili pakerice, mašine za prosejavanje i sortiranje, mašine za obradu hrane, mašine za etiketiranje i mnoge druge.

Preporučuje se da se prilikom kupovine mašina i opreme obrati pažnja na njihove karakteristike, kao što su brzina i preciznost u radu, kapacitet proizvodnje, mogućnost prilagođavanja različitim veličinama i oblicima proizvoda, kao i različitim vrstama ambalaže. Takođe je bitno da budu higijenske i da se lako održavaju i čiste.

Zaključak

Uspešna organska proizvodnja zahteva pažljivo planiranje i organizaciju, kao i poštovanje specifičnih propisa i standarda.

Da biste pokrenuli organsku proizvodnju u Srbiji, trebalo bi da:

Istražite i razmislite o tome koja vrsta organske proizvodnje vam najviše odgovara, uzimajući u obzir vaše interese, iskustvo i lokalne uslove. Uzmete u obzir faktore kao što su pristup vodi, dostupnost zemljišta i blizina tržišta kada birate lokaciju za svoju organsku farmu. Odlučite se za vrstu organskih metoda proizvodnje koje ćete koristiti.. Odaberete opremu i mašine koje su pogodne za organsku proizvodnju, kao što su mašine za pakovanje hrane u džakove ili mašine za prosejavanje, sortiranje i čišćenje žitarica. Prođete kroz potrebne procedure i dobijete organski sertifikat u skladu sa Pravilnikom o organskoj proizvodnji i sertifikaciji.

Na kraju budite spremni na redovne kontrole organizacija koje osiguravaju da sve i u budućnosti ostane u skladu sa zakonskim propisima i odredbama organske proizvodnje.