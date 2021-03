KAZNE ZA PEŠAKE I DO 30.000 DINARA

Prošle godine je poginulo čak 56 pešaka, od čega dvoje dece, a ostali stradali spadaju u starosnu kategoriju 60 i više godina.

Apel Agencije je da stare ljude uvek prati neki mlađi član porodice, da budu obučeni u odeću jarkih boja i da sami shvate da nije potrebno da žuri jer prehrambeni objekti rade čitav dan.

“Apelujemo na pešake da prelaze ulicu na pešačkom prelazu. To se posebno odnosi na lica starija od 65 godina. Oni su najviše stradali, jer, da kažem, vremenom je došlo do opadanja psihofizičkih sposobnosti ove kategorije u saobraćaju, pešaci od 65 godina i dalje misle da mogu istom brzinom da pređu ulicu, međutim, vremenom su opali refleksi”, rekao je direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Duško Pešić.

I vozači moraju, naročito u gradskim sredinama, da se pridržavaju propisane brzine naročito u okolini škola jer jedino brzina od 30 kilometara na čas garantuje da deca neće biti fatalno povređena, tačnije manje su šanse za smrtni ishod.

“Takođe, skrećem pažnju vozačima da moraju da prilagode vožnju vremenskim uslovima i pešak ne sme da ih iznenadi na površinama kao što je obeleženi pešački prelaz”, naveo je Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja.

Policija će pojačati kontolu na pešačkim prelazima naročito zbog onih koji pričaju mobilnim telefonom ili koriste slušalice, jer oni nisu u stanju da prate zvukove i sabraćaj oko sebe.

Mnogi od njih su nastradali i od vozača trotineta i elektrobicikla, pa iz Agencije apeluju da svako koristi svoju kolovoznu traku, a da se trotoari oslobode za pešake.

KAZNE

Svi pešaci koji pređu ulicu van pešačkog prelaza ili to urade na crveno svetlo moraju da plate 5.000 dinara.

Ako to urade u prisustvu maloletnog deteta kazna je od 15.000 do 30.000 dinara.

Korišćenje mobilnog telefona na pešačkom prelazu može da vas košta 3.000 dinara, a ako je sa vama dete, kazna iznosi od 6.000 do 12.000 dinara.

Za slušalice u oba uha na pešačkom prelazu plaća se 3.000 dinara.

