КИША, ЛЕТО, ФОТО: СЛАЂАНА БЕЛИЋ
Društvo

Кишовито, али топлије

G. D. Komentara (0)

Извор: РТС

Облачно и топлије, понегде уз сунчане периоде – до 17 степени

У већем делу земље облачно, понегде с кишом, на високим планинама јужне и југоисточне Србије са слабим снегом. На северу ће бити суво, уз сунчане периоде. Ујутру температура од 6 до 9, током дана од 9 степени на југоистоку до 17 на северу.

КИША, ЛЕТО, ФОТО: СЛАЂАНА БЕЛИЋ
ФОТО: СЛАЂАНА БЕЛИЋ

На северу променљиво облачно време са сунчаним интервалима, а после подне и са локалном појавом краткотрајне кише.

У осталим крајевима претежно облачно, понегде са кишом, на високим планинама јужне и југоисточне Србије са слабим снегом.

Ветар ујутро слаб, у току дана умерен, понегде краткотрајно и јак, северни и северозападни.

Најнижа температура од 6 до 9 степени, а највиша од 9 на југоистоку до 17 степени на северу земље.

Опрез се саветује особама са повишеним крвним притиском и респираторним тегобама

Очекивана биометеоролошка ситуација изазиваће уобичајене тегобе код већине хроничних болесника.

Опрез се саветује особама са повишеним крвним притиском и респираторним тегобама.

Од метеоропатских реакција могући су реуматски болови и нерасположење.

Препоручује се повећана концентрација свим учесницима у саобраћају.

Slične Vesti
Društvo Privreda

DECENIJA USPEŠNOG POSLOVANJA PORODIČNE FIRME “BASNA”

G. D.

DECENIJA USPEŠNOG POSLOVANJA PORODIČNE FIRME “BASNA” OD SVOJIH CILJEVA SE NIKAD NE ODUSTAJE! -poručuje Vesna Baur, direktorka i sa suprugom Balcom suvlasnica firme koja se bavi proizvodnjom biočara, karbonizacijom  biomase, tehnologijom pirolize Ovogodišnja dobitnica nagrade za eko-inovativnost, koju dodeljuje Udruženje poslovnih žena Srbije, suvlasnica i direktorka  kompanije “Basna” Vesna Baur, svoju poslovnu, a ujedno i […]
Društvo Privreda

УСЛОВИ У ОБЈЕКТИМА ЗА ПРЕРАДУ ХРАНЕ

N. R.

ПОДРШКА ЛОКАЛНОМ МАЛОМ БИЗНИСУ У оквиру пројекта “Подршка локланом малом бизнису”, који реализује Пословно удружење послодаваца “Унија Чачак 2000” са партнерима Форум привредника Чачка и Локалном акционом групом ЛАГ Чачак – Горњи Милановац, планирано је низ активности за подршку локалним малим произвођачима. Део тих активности су и едукативне радионице. У понедељак, 5. септембра, у свечаној […]
Društvo

UREDNO GREJANJE I STABILNO FUNKCIONISANJE PREDUZEĆA

N. R.

Javno komunalno preduzeća “Čačak” je u poslednjoj deceniji znatno promenilo način poslovanja, a izgrađena postrojenja obezbeđuju osnovnu delatnost i imaju izuzetno visok stepen korisnosti, rade potpuno automatski sa primenama mera energetske efikasnosti i zaštite životne sredine, što je dovelo do velikog smanjenja utroška primarnog goriva. Poslovanje preduzeća uređuje više zakonskih propisa, uredbi i smernica, čiji […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.