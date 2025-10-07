Кишовито, али топлије

Извор: РТС
Облачно и топлије, понегде уз сунчане периоде – до 17 степени
У већем делу земље облачно, понегде с кишом, на високим планинама јужне и југоисточне Србије са слабим снегом. На северу ће бити суво, уз сунчане периоде. Ујутру температура од 6 до 9, током дана од 9 степени на југоистоку до 17 на северу.
На северу променљиво облачно време са сунчаним интервалима, а после подне и са локалном појавом краткотрајне кише.
У осталим крајевима претежно облачно, понегде са кишом, на високим планинама јужне и југоисточне Србије са слабим снегом.
Ветар ујутро слаб, у току дана умерен, понегде краткотрајно и јак, северни и северозападни.
Најнижа температура од 6 до 9 степени, а највиша од 9 на југоистоку до 17 степени на северу земље.
Опрез се саветује особама са повишеним крвним притиском и респираторним тегобама
Очекивана биометеоролошка ситуација изазиваће уобичајене тегобе код већине хроничних болесника.
Опрез се саветује особама са повишеним крвним притиском и респираторним тегобама.
Од метеоропатских реакција могући су реуматски болови и нерасположење.
Препоручује се повећана концентрација свим учесницима у саобраћају.