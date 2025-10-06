Ivanjica

ОКО 5000 ЉУДИ ЧЕТВРТИ ДАН БЕЗ СТРУЈЕ

Z. Ј.

По речима председника општине Александра Митровића, ванредна ситуација је још увек на снази јер, упркос напорима свог расположивог људства и механизације, поједина села у ивањичкој општини четврти дан су без струје.

-У овом тренутку не могу да кажем која су то тачно села јер се ситуација из часа у час мења, али незванично око 5.000 људи, не домаћинстава неги људи, је без електричне енергије. Екипе Електродистрибуције су константно на терену и уз помоћ мештана прокресују, сређују мреже, али с обзиром на штету које је ово невреме проузроковало, то иде тешко и споро. Морам да замолим грађане за стрпљење јер уз испомоћ покушавамо да што пре све санирамо. За сада нам је струја приоритет а онда ћемо да видимо колика је штета на пољопривреди и како можемо да помогнемо. Иначе, сви путни правци су проходни осим пар некатегорисаних. Штаб за ванредне ситуације је приправан и ако буде потребе интервенисаћемо по хитном поступку. Имали смо за сада само два позива пацијената са терена за лакше интервенције – изјавио је Митровић.

Ј.С.

