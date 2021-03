Knjigovodstvo kao značajna celina računovodstva

Knjigovodstvo je bitan segment koji može jednostavno da se savlada uz adekvatan kurs računovodstva. Pokazatelji uspešnosti poslovanja firmi svih delatnosti, veličina i ciljeva, pokazuju se u finansijskim i nefinansijskim dokumentima. Pored opipljivog papira, koji daje veliki broj informacija, podaci u elektronskom obliku danas su potrebni za svaki tip biznisa. Online poslovanje ubrzava tokove biznisa i čini informacije transparentnim i dostupnim. Zbog toga je danas kurs računovodstva online veoma tražen i popularan za savladavanje ove tematike radi praktične primene. Računovodstvo se bavi pravilnom primenom zakonskih propisa u evidentiranju poslovnih tokova, vođenjem poslovnih knjiga, planiranjem, izveštavanjem i analizom uspešnosti. Pored toga, obuhvata i kontrolu, zvaničnu reviziju i nadzor nad vršenjem svih finansijskih aktivnosti.

Knjigovodstvo je veoma važan deo računovodstva koji obuhvata evidentiranje svih poslovnih promena prema vremenu nastanka, kao i izradu prateće dokumentacije. Način da se steknu vrhunske kvalifikacije, teorijska i praktična znanja u ovoj oblasti jeste ukoliko se odabere online kurs računovodstva koji uspešno realizuje KGB akademija. Pored neprikosnovenog znanja, sposobnosti i veština, dobija se i priznat sertifikat, kao dokaz stručne osposobljenosti za bavljenje ovim oblastima poslovnaja.

Knjigovodstvo je kompletna delatnost raznovrsnih i stručnih aktivnosti

Iako sama reč knjigovodstvo sugeriše na bavljanje vođenjem poslovnih knjiga – osnovnih i pomoćnih, u praksi podrazumeva i niz drugih aktivnosti. Tako, ako odaberete kurs računovodstva online, pored samih knjigovodstvenih zadataka, sigurno ćete ovladati i mnogim drugim aktivnostima – izveštavanjem, tematikom poreza, kao i praćenjem svih pojedinačnih stavki imovine, obaveza i kapitala.

Knjigovodstvo podrazumeva evidentiranje svih poslovnih promena u dnevniku – hronološkim redosledom, kao i zbirno u sintetičkoj evidenciji, odnosno glavnoj knjizi poznatijoj kao „T“ konta. Sve to, uz kurs računovodstva uči se sa razumevanjem, uz obradu teorije, praktičnih primera i rada u softverskom programu. Pored toga, knjigovođe se bave i porezima. To su najčešće porez na dodatu vrednost, kao i porez na dobit. PDV se obračunava svakoga meseca ili tromesečno i obuhvata popunjavanje posebne prijave. Porez na dobit se obračunava za jednu poslovnu godinu, uz primenu zakonski propisane stope. Koliko je delatnost knjigovodstva složena potvrđuje i to što se agencije bave uslugama obračuna zarada – u bruto iznosu, koji se sastoji od neto plate, poreza i doprinosa na platu na teret poslodavca i zaposlenog. Plaćanje obaveza takođe jedan je od zadataka koji obavljaju knjigovođe za svoje klijente, kao i odlaganje i čuvanje poslovne dokumentacije. Knjigovodstvo je skup složenih aktivnosti, veoma stručnih i detaljnih, ali online kurs računovodstva omogućava da za svega nekoliko nedelja savladate svaku oblast.

Knjigovodstvo zahteva praktičan rad i razumevanje

Računovodstvo je složena disciplina, koja se ne može naučiti napamet, zapamtiti niti shvatiti čitanjem. Zahteva učenje i čitanje, ali uz praktičan rad, razumevanje tematike i funkcionisanja svih računovodstvenih propisa – zakona, standarda, pravila i procedura. Kurs računovodstva online omogućava da se uz internet platformu, objašnjenja, prezentacije, video zapise, kontinuiranu pomoć i svestranu podršku. Praksa je mnogo značajna i neophodna kako bi se od početničkih znanja unapredili do vrhunskog knjigovođe.

KGB akademija organizuje periodične grupne i individualne obuke za sve oblasti računovodstva. Bez obzira da li se bira kurs računovodstva Beograd, ili za neki drugi grad, kada se odabere online varijanta možete pouzdano pohađati obuku gde god se nalazili. Knjigovodstvo se može savladati uz različite programe obuke, a neizostavan deo je i popunjavanje dokumenata, rad u softverskom programu, formiranje izveštaja uz potpuno razumevanje svakog pojedinačnog elementa. Poklonite poverenje KGB akademiji i pronaćite odgovarajući program obuke za svoj nivo znanja i potrebe biznisa.

Foto: pixabay.com