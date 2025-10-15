Kultura

КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ ИВАНА НЕГРИШОРЦА У ПЕТАК У ГАЛЕРИЈИ НАРОДНОГ МУЗЕЈА

Z. Ј. Komentara (0)

У организацији Културно-просветне заједнице Чачак, Центра за неговање традиције и Народног музеја у Чачку, у петак, 17. октобра, са почетком у 19 часова, у Галерији Народног музеја, биће одржано књижевно вече Драгана Станића, уметничког имена Иван Негришорац, истакнутог књижевника, есејисте, универзитетског професора и председника Матице српске.

Kultura

МУЗЕЈИ И МАКЕТАРСКИ КЛУБОВИ ЧАЧКА И КРАЉЕВА ОБЕЛЕЖИЛИ СТOГОДИШЊИЦУ ПРОБОЈА СОЛУНСКОГ ФРОНТА И ЗАВРШЕТКА ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА

admin

ПОЧЕЦИ СРПСКОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА Стогодишњица пробоја Солунског фронта и завршетка Првог светског рата обележени су изложбом макета Ратног војног ваздухопловства, која је отворена у Галерији Народног музеја, у четвртак, 4. октобра. Изложбу су заједно организовали чачански Музеј, Народни музеј у Краљеву и Макетарски клуб „Чачак“ и Макетарски клуб „Спинер“ из Краљева. Изложене су макете ваздухоплова који […]
Kultura Obrazovanje

RASKOVNIK U SLUŽBI JEZIKA

Z. Ј.

NOVE RADIONICE NAUČNOG KLUBA REGIONALNOG CENTRA Pri Naučnom klubu Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Čačak započela je realizacija projekta „Raskovnik – raskuj svoje znanje“ čiji je autor Danijela Kovačević Mikić, prosvetni savetnik. Ovaj radioničarski program, zasnovan na funkcionalnoj primeni znanja o jezičkim normama, namenjen je učenicima sedmog i osmog razreda osnovne škole […]
Kultura

ПРОГРАМ ДОМА КУЛТУРЕ ОД 18. ДО 23. ФЕБРАУРА

G. D.

СРЕДА 20. ФЕБРУАР – “ПУСТОЛОВИНЕ БАЧКОГ ОПСЕНАРА“, књижевно вече Мирка Демића, добитника награде “Мирослав Дерета“ за наеобјављени рукопис у 2018. години. Учествују: Зоран Богнар, уредник издавачке куће “Дерета“ и аутор. Мала сала у 19:30 ЧЕТВРТАК 21. ФЕБРУАР – “ЖЕНСКИ РАЗГОВОРИ’‘, позоришна представа урађена на основу текстова Душка Радовића. Играју: Весна Чипчић, Светлана Бојковић и Милан […]

