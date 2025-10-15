Društvo

РАДНИК „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈЕ” ЧАЧАК УХАПШЕН ЗБОГ ПРОНЕВЕРЕ

У наставку акције борбе против корупције, припадници Министарства унутрашњих послова, Управе криминалистичке полиције, Одељења за борбу против корупције, по налогу Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Краљеву, ухапсили су М. З. (1984) због постојања основа сумње да је извршио кривично дело проневера у обављању привредне делатности.

Он се сумњичи да је у својству запосленог у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ АД Београд- Огранак ЕД Чачак, у намери да себи прибави противправну имовинску корист, а оштети послодавца, у периоду од марта до краја октобра 2024. године, присвојио новац из благајне који му је поверен у раду.

Како се сумња, М. З. је присвојио новац који су уплаћивали потрошачи на благајни за утрошену електричну енергију, што је правдао копијама слипова са ПОС терминала банке Поштанска штедионица потрошача који су путем платних картица банака већ платили утрошену електричну енергију у укупном износу од 1.948.100 динара.

На тај начин М. З. је, како се сумња, себи прибавио противправну имовинску корист, а оштетио Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ АД Београд за наведени износ.

Осумњичени је, уз кривичну пријаву, приведен надлежном тужилаштву.

Припадници Министарства унутрашњих послова, Управе криминалистичке полиције, Одељења за борбу против корупције, наставиће даљи рад на сузбијању корупције на територији Републике Србије.

МУП

