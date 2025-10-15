Grad

ОТВОРЕН ПАРКИНГА КОД ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”

УКУПНО 288 ПАРКИНГ МЕСТА, БИЦИКЛИСТИЧКА СТАЗА, ПРОСТОР ЗА АУТОБУСЕ И ТАКСИ ВОЗИЛА

Градско руководство обишло је у среду, 15. октобра, новоизграђени паркинг код ОШ „Вук Караџић”. Према речима, Владана Милића, заменика градоначелника, овај пројекат вредан је 34 милиона динара.

Владан Милић, заменика градоначелника

 – Локална самоуправа са 34 милиона динара финансирала је пројекат изградње новог паркинга и реконструкцију постојећег, тиме смо добили укупно 228 паркинг места. Од укупног броја паркинг места, 150 места налази се на новом, а 78 на старом, реконструисаном паркингу, 12 паркинг места намењено је за особе са инвалидитетом, а обезбедили смо места и за аутобусе – рекао је заменик градоначелника.

Статистички подаци показују да у граду Чачку има велики број аутомобила по глави становника, што само потврђује неопходност нових паркинг места.

 – Овде је веома фреквентно због Дома ученика, фудбалског стадиона, ОШ „Вук Караџић“, Студентске мензе, тако да је било прекопотребно изградити нови паркинг.  Део паркинг места у улици Цара Душана ћемо укинути да бисмо бициклистичку стазу која почиње од новог паркинга и иде преко Љубићке улице довели до улице Цара Душана, тако да ће и бициклисти до центра моћи да дођу са овог простора. На тај начин водимо рачуна о здравим стиловима живота – казао је Милић.

У Чачку постоје три паркинг зоне у којима се наплаћује услуга коришћења паркинг места. Новоизграђени паркинг припада трећој зони, па ће самим тим  и напалата бити ниска.

Зоран Благојевић. директор  ЈКП „Паркинг сервис”

 – На територији нашег града паркинг се наплаћује на укупно 1.452 места у оквиру три зоне. Новоизграђени паркинг припада трећој зони и биће под наплатом сваког радног дана од 7 до 16 часова, по најјефтинијој цени у граду, у износу од 30 динара по сату, а након тога биће бесплатно. Суботом ће се паркинг наплаћивати до 15 часова, недељом је бесплатан – рекао је Зоран Благојевић. директор  ЈКП „Паркинг сервис”.

Како је раније речено овим инфраструктурним пројектом комплетиран је један од најурбанијих делова града, чиме омогућена квалитетна саобраћајна повезаност.

Виолета Јовичић

