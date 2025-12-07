КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ ЈАДРАНКЕ МИЛЕНКОВИЋ
ПОНЕДЕЉАК, 8. ДЕЦЕМБАР
Мала сала КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЧАЧАК, у 19.30
Вече посвећено књижевном стваралаштву Јадранке Миленковић, књижевнице из Ниша. Њено досадашње стваралаштво се састоји од 9 објављених књига, које представљају, како каже „књижевност у најширем смислу“, јер не прате само један жанр. Јадранка је уметница која се бави и поезијом и прозом. Поред романа „Хетерос“, „Соба 427“, „Шеста песма за Ингу“ и „Оливера учи немачки“, објавила је и књигу песама „Преко колена“, као и збирку песама „Нисам среда“. Ова талентована жена се бави и писањем есеја и кратких прича, а у плану је да објави и једну збирку есеја. Добитница је бројних награда и признања а превођена је и на енглески, пољски, мађарски и македонски језик. Још једно дело ове књижевнице која заслужује пуно поштовање је и клуб „Прејака реч“ који је основала са својом децом а који окупља све младе људе заинтересоване за књижевност, филозофију и уметност.
Учесници програма: ЈАДРАНКА МИЛЕНКОВИЋ, књижевница и ДУШАН ДАРИЈЕВИЋ, књижевни критичар.
Фото: Приватна архива
Организација: Књижевни програм