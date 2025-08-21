КОЛИКО ЈЕ НОВЦА ПОТРЕБНО ЗА КУПОВИНУ ШКОЛСКОГ ПРИБОРА?

Vlada Srbije će na sutrašnjoj sednici usvojiti pravni okvir koji se odnosi na drugi paket pomoći za privredu, kako bi se ublažile posledice epidemije virusa korona, najavio je ministar finansija Siniša Mali. On je za TV Pink naveo da će svi privrednici koji su već koristili mere, koji na njih imaju pravo, biti automatski prijavljeni […]

Подели ово: Твитер

Фејсбук

