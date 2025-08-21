КОЛИКО ЈЕ НОВЦА ПОТРЕБНО ЗА КУПОВИНУ ШКОЛСКОГ ПРИБОРА?

Половина августа резервисана је за куповину ђачког прибора и припрему за предстојећу школску годину. Како кажу у чачанским књижарама, цене су сличне као прошле године, није било значајних поскупљена, на шта је вероватно утицала доскорашња ситуација везана за штрајк просветних радника. Књижаре су добро снабдевене квалитетним школским прибором и спремно дочекују школарце.
– Спремили смо све како бисмо што боље дочекали купце, али видећемо каква ће бити продаја. Добро смо снабдевени школским прибором. Имамо робу скоро свих произвођача заступљених на тржишту: Maped, STAEDTLER, PULSE, Connect, GIOTTO. Крајем јула смо имали прве куповине за школску сезону, људи који иду у августу на одмор, решили су да се за школску годину припреме још у јулу. Гужве су полако кренуле, јер до почетка школске године има још 15 дана. Мање гужве су приметне поподне, али то је нешто што је и очекивано за овај период – рекла је Данка Милановић, власница једне чачанске књижаре.
Власници књижара у Чачку надају се да ће ова школска година кренути на време, јер се мањак посла осетио од почетка ове календарске године. Свесна да је почетак школске године велики ударац на кућни буџет, Данка је за своје купце припремила и посебне погодности.
– Ранчеви су дефинитивно најскупљи, али њихова цена се није променила много у односу на прошлу годину. Када је реч о другом прибору све је остало исто као прошле године. Поред осталих поскупљења које имамо, битно је да школски прибор није додатно оптерећење на буџет родитеља, јер свакако морају купити још доста тога поред прибора пред почетак школске године. Понуда је разнолика, и има различитих цена. Велике свеске крећу се од 110 до 220 динара, неке свеске смо додатно снизили, као што су рецимо укоричене и свеске са више листова. Имамо и неке посебне погодности које смо припремили за школарце и њихове родитеље, уз купљен ранац сваки купац остварује 10 одсто попуста на куповину школског прибора. Попуст важи до 10. септембра, јер обично прваци и петаци не знају пре почетка године шта ће им заиста требати да купе – казала је Милановић.
Највеће трошкове засигурно имају родитељи ђака првака који купују све испочетка, па они за почетак школске године морају издвојити позамашну суму новца.
– За ђака првака је потребно све, поред књига које су коштале око 8.000, купили смо ранац, свеске, перницу, а нешто смо добили и на поклон. Наравно, поред школског прибора потребна је и нова обућа и гардероба, септембар може бити и кишовит, па се морамо на време спремити и када је реч о непромочивој и удобној обући – каже мама првака.
Родитељима другака и деце виших разреда почетак нове школске године мало је мање оптерећење за буџет.
– Ове године не морамо да купујемо ранац, који се креће од 3.000 до 11.000 како сам видела по неким књижарама, књиге за други разред смо платили 9.000 и та цена је углавном свуда слична, зависи од издавача. Уколико рачунамо само школски прибор, без куповине гардеробе, сигурно је потребно више од 20.000 динара да се дете спреми за полазак у школи – рекла је мама једна другакиње.
Школска понуда полако креће и у трговниским ланцима, који се традиционално такмиче када је реч о ценама свезака.
Дрвене бојице коштају од 120 динара, па до 800, фломастери су нешто скупљи, па је њихова цена од 300 динара, резачи и гумице за брисање по комаду још увек се могу купити за мање од 100 динара, као и графитне оловке. Ипак, можда се као најисплативија показала куповина квалитетних перница у којима се већ налази потребан прибор.
Сигурно је да је почетак јесени период године када је потребно највише новца, а један од главних разлога је почетак нове школске године, за који се мора издвојити и половина минималне зараде.
