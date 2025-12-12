Društvo

КОЛО СРПСКИХ СЕСТАРА ПРИПРЕМА ПРАЗНИЧНЕ ПАКЕТЕ ЗА УГРОЖЕНЕ – ДОНИРАЈТЕ!

vesna Komentara (0)

ЗАХВАЛНИЦА ЧАЧАНСКОМ КОЛУ СРПСКИХ СЕСТАРА ОД УДРУЖЕЊА „РОМ“ ИЗ УЖИЦА

Чланице Кола српских сестара „Надежда Петровић“ свакодневно помажу многима, а захваљујући њима велики број донација стигне до социјално угрожених ромских породица, не само из Чачка. Ове седмице у Коло су дошли и представници Друштва за просвету, културу и социјална питања „Ром“ из Ужица. У знак захвалности за све што чине за ове Ужичане, председник Друштва „Ром“ Предраг Јовичић доделио је захвалницу Бојани Јакшић, која скоро две деценије успешно води чачанско Коло српских сестара.

– Са овим удружењем имамо добру сарадњу. Пеђа повремено долази и ми увек спремимо нешто од гардеробе за њихове кориснике. Тако је било и ове седмице – рекла је Бојана Јакшић и подсетила да је за протеклих двадесетак година Коло помогло изградњу 14 кућа за угрожене. Уз то, многе породице су добиле значајну помоћ да опреме своје домове. Веома често, причају у Колу, суграђани зову да донирају полован намештај и белу технику, а Бојана и њене волонтерке одмах знају на коју адресу да их упуте и коме је шта најпотребније.

Поред својих редовних активности, чланице Кола почеле су прикупљање ствари за новогодишње и божићне пакете за децу и одрасле. И ове године традиционално организују акцију „Нека се свако дете радује Божићу“, коју подржава велики број донатора, многе чачанске школе и обданишта… Недавно је и Компанија „ДМ“ упутила Колу велику донацију својих производа.

Фото: архива „Чачанског гласа“

– Поносни смо посебно на децу и младе, који са радошћу помажу у доброчинству. Зато молим све суграђане да, према својим могућностима, донесу нешто од прехрамбених производа, слаткиша, школског прибора, средстава за хигијену, играчака, како бисмо направиле што лепше и боље пакетиће. Јер, ови празници којима се сви радујемо, треба да донесу бар мало те радости и у домове оних којима је наша помоћ потребна – поручила је Бојана Јакшић и захвалила свим донаторима, као и својим волонтерима који су свакодневно на свом хуманом задатку.

Већ годинама Коло српских сестара то мало зрно радости доноси у многе домове. Од Материца до Божића у Колу буде подељено око три хиљаде празничних поклона и пакета.

У просторије Кола у Улици цара Лазара, долазе као донатори многи суграђани, угледни и познати. Знају често да кажу „Хвала што постојите!“.

В. Т.     

