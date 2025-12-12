Dragačevo Društvo

ТЕРЕТАНА И СПОРТСКО УДРЖЕЊЕ „ПРОДИЏИМ“ У ГУЧИ ОРГАНИЗУЈУ СУТРА ХУМАНИТАРНО ФИТНЕС ТАКМИЧЕЊЕ

Z. Ј. Komentara (0)

ЗА ЛЕПШЕ ДЕТИЊСТВО СТЕФАНА МИЛИВОЈЕВИЋА

У теретани „Продиџим“ у Гучи сутра ће бити организовано хуманитарно фитнес такмичење, које почиње у 13 часова. Сва средства која буду прикупљена на овом хуманитарном догађају биће употребљена за лечење Стефана Миливојевића, ученика шестог разреда Основне школе „Академик Миленко Шушић“ у Гучи.

Стефан Миливојевић већ годинама води тешку и храбру борбу са озбиљним болестима срца. Иза себе има више дијагноза и четири операције на срцу, а тренутно се налази на лечењу и опоравку на Универзитетској дечјој клиници у Тиршовој. Уз Стефана је све време његов отац, који сам брине о њему и у овом периоду на својим плећима носи велики емотивни и финансијски терет.

Људи који познају Стефана истичу да је он смеран, благ и добар дечак, дете великог срца, коме је сада потребна подршка заједнице. Његова борба је дуга и захтевна, а помоћ која му је потребна превазилази могућности породице. Управо због тога, сваки гест подршке и добре воље су и те како значајни за Стефана.

Новчана средства могу се уплатити на жиро рачун Удружења „Драгачевско сунце: 200-3313840101913-06.

Ученици одељења 6/2, Стефанови другари из клупе, упутили су му речи подршке, а појединци су га и посетили у Тиршовој, шаљући му тим гестом поруку да у овој тешкој борби није сам.

Теретана и Спортско удружење „Продиџим“ у Гучи већ пету годину за редом организују сада већ пепознатљиве хуманитарне догађаје – летње спортске игре и зимско такмичење. Сва средства која се прикупе на овим хуманитарним спортским такмичењима сваке увек се троше у хумане сврхе.

– Хуманитарна такмичења која организујемо полако прерастају у традицију. У претходне две године прикупљена средства смо користили да пакетићима, зимским јакнама и обућом обрадујемо децу која одрастају у породицама лошијег имовинског стања. У сарадњи са Удружењем „Драгачевско сунце“, драгачевским малишанима смо својевремено поклонили и новогодишњу представу. Сада ће ово наше хуманитарно фитнес такмичење бити посвећено прикупљању средстава за Стефаново лечење. Борбу овог храброг дечака свакако треба подржати, тако да се нашем апелу могу одазвати и они који неће учествовати на на нашем такмичењу – рекао је за наш лист Вељко Драмлић, власник теретане „Продиџим“ и још једном позвао све људе доброг срца да у границама својих могућности подрже Стефанову борбу.

В. С.

Slične Vesti

Foto: Ljubinko Djoković
Društvo

U Prijevoru kvar na vodovodnoj mreži

G. D.

U Prijevoru, potes Robajci, došlo je do kvara na vodovodnoj mreži, koji će biti sairan u toku dana. Moguće je kratkotrajno redukovanje u snabdevanju vodom na pomenutoj lokaciji dok traju radovi.U ostalim delovima vodosistema JKO „!Vododvod“ snabdevanje vodom je redovno.
Društvo

Бадњаци и божићне декорације спремни за купце

G. D.

Бадњаци и божићне декорације спремни за купце Пред Бадњи дан и Божић у граду на тезгама, и не само на тезгама, могу се пазарити бадњаци, жито, пшеница, слама, свакојаки божићни аранжмани, спаковани у кесице, корпице или саксије. Цене бадњака су од 100 до 300 динара, пшеница је 100, а различите божићне декорације до 350 динара.
Društvo Grad

Облачно и хладније, понегде слаба киша

G. D.

ИЗВОР: РТС У Србији данас облачно и мало хладније, најнижа температура од 3 до 9 степени, највиша од 12 до 16. У земљи се данас очекује претежно облачно и мало хладније, понегде са слабом кишом, на високим планинама провејавање снега. Облачно и хладније, понегде слаба киша После подне престанак падавина и смањење облачности. Ветар слаб […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.