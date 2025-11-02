КОМЕМОРАТИВНИ СКУП ПРОТЕКАО МИРНО, БЕЗ ИНЦИДЕНАТА

Министарство унутрашњих послова обавештава јавност да је јуче у Новом Саду, од десет часова, одржано непријављено јавно окупљање поводом обележавања годишњице од трагедије када је услед пада надстрешнице на железничкој станици у овом граду погинуло 16 грађана.
У пику одржавања овог непријављеног јавног окупљања, на подручју града Новог Сада, од 11.52 до 12.08 часова, било је присутно око 39.000 грађана, који су у Нови Сад пристигли са територије целе Републике Србије.
Након тога, грађани су почели да се разилазе, а касније се један број грађана окупио на Кеју жртава рације.
Током овог јавног окупљања није било инцидената ни безбедносно интересантних догађаја.
Министарство унутрашњих послова у складу са законом предузима мере и радње из своје надлежности на очувању безбедности свих грађана и имовине.
МУП