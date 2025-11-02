Društvo

КОМЕМОРАТИВНИ СКУП ПРОТЕКАО МИРНО, БЕЗ ИНЦИДЕНАТА

Z. Ј. Komentara (0)

Министарство унутрашњих послова обавештава јавност да је јуче у Новом Саду, од десет часова, одржано непријављено јавно окупљање поводом обележавања годишњице од трагедије када је услед пада надстрешнице на железничкој станици у овом граду погинуло 16 грађана.

У пику одржавања овог непријављеног јавног окупљања, на подручју града Новог Сада, од 11.52 до 12.08 часова, било је присутно око 39.000 грађана, који су у Нови Сад пристигли са територије целе Републике Србије.

Након тога, грађани су почели да се разилазе, а касније се један број грађана окупио на Кеју жртава рације.

Током овог јавног окупљања није било инцидената ни безбедносно интересантних догађаја.

Министарство унутрашњих послова у складу са законом предузима мере и радње из своје надлежности на очувању безбедности свих грађана и имовине.

МУП

