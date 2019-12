KOMPANIJA “INTERFOOD 60” MEĐU NAJVEĆIM IZVOZNICIMA ŠUMSKIH PLODOVA U SRBIJI

Francuska kompanija za ocenu kvaliteta organskih proizvoda “Biotopia” svrstala je osmotski sušenu malinu, koju je proizvela firma “Interfood 60” za svog francuskog kupca, u proizvode 2020. godine. Ocenu je doneo žiri od 100 potrošača uzimajući u obzir kvalitet proizvoda, prezentaciju i cenu. Prema rečima rukovodioca proizvodnje Bojana Vujaševića, francuski kupac je ovom nagradom dobio pravo da u narednoj godini na svako pakovanje stavi oznaku: “Najbolji BIO proizvod u 2020. godini”.

– Ovo priznanje je nešto najprijatnije i najkorisnije za firmu, a ja ga doživljavam kao priznanje svima koji su učestvovali u poslu. Bez savesnog obavljanja posla i posvećenosti svakog učesnika ne bi bilo moguće proizvesti ovakav proizvod. Prošle godine je još jedan naš proizvod (osmotski sušena borovnica) dobio isto priznanje, što je mnogo uticalo na povećanje izvoza borovnice. Na primer, u 2017. smo izvezli 1.600 kilograma, u 2018. godini 6.400, a u 2019. bi trebalo oko 15 tona. Od skromnog početka sa ovim kupcem, od pre tri godine, računajući i druge vrste organskog voća, došli smo do dvadesetak tona. U 2020. očekujemo povećanje od 20 do 30 odsto i da se nastavi trend rasta, jer je očigledno da su potrošači prepoznali i prihvatili kvalitet naših proizvoda. Za mene, a i za ostale, ovo je veliki podstrek za dalji rad, jer kada sam pre sedam godina, po završetku Agronomskog fakulteta, počeo da radim u “Interfood”-u, imao sam samo teorijsko znanje. Zahvaljujući osnovama tog znanja, ličnom zalaganju i podršci firme došli smo do ovakvog priznanja – rekao je Bojan Vujašević.

Inače, čačanska kompanija „Interfood 60“ je osnovana 1989. godine, sa poslovnim jedinicama u celoj zamlji i korporativnim odnosima sa firmama iz Crne Gore, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Ukrajine i Ruske Federacije. Firma se bavi kupovinom, preradom, pakovanjem, skladištenjem i izvozom šumskih pečuraka svih vrsta, šumskog i kultivisanog voća, kao i sušenog ili zamrznutog. Ova kompanija danas zapošljava 65 radnika. Proces proizvodnje je u skladu sa savremenim standardima, pod kojima firma posluje od 2003. godine, a u 2014. su implementirana pravila organske proizvodnje. Kompanija je među najvećim izvoznicima šumskih plodova u Srbiji.

Vlasnik Milić Popović, u razgovoru za naš list, podseća da je kompanija svoje poslovanje proširila pre devet godina, a glavni razlog je bila teška situacija na tržištu pečuraka, što je bila osnovna delatnost firme.

NOVA HLADNJAČA

Firma “Interfood” je u prošloj godini izgradila novu hladnjaču i rekonstruisala opremu za pripremu voća, tako da je znatno povećala kapacitete proizvodnje. Ukupna investicija je oko 500.000 evra. U okviru realizovanih programa Fonda za razvoj RS i Ministarstva privrede firma je dobila subvenciju, u cilju podrške razvojnih projekata kojima se podstiču izvoznici, u ukupnom iznosu od 125.000 evra, kao i subvenciju Grada Čačka kroz projekte koje realizuje Uprava za LER, u iznosu od 14.500 evra, kaže naš sagovornik i dodaje:

EFEKTI DIREKTNOG ULAGANJA

Na primeru poslovanja svoje firme, Popović objašnjava efekte direktnog ulaganja u domaću proizvodnju namenjenu inostranom tržištu:

– Naši dobavljači voća, koje koristimo kao sirovinu u osmotskom sušenju voća, za traženi kvalitetan proizvod dobijaju odgovarajuću tržišnu cenu, koja se praktično ne razlikuje u odnosu na cene koje bi dobili u direktnom izvozu zamrznutog voća. U protekloj godini smo otkupili i preradili oko 500 tona voća i sušenjem smo proizveli 120 tona sušenog voća i plasirali poznatim kupcima na tržištima u Evropi i Rusiji, ali ujedno i ostvarili i nove prodaje na tržištima Izraela i SAD, na kojima do sada nismo bili dovoljno zastupljeni i ostvarili devizni priliv. Nabavkom voća u zemlji i njegovom preradom podsticajno delujemo na proizvođače kojima smo sigurni i solventni kupci zahtevanog kvaliteta, a koji od nabavljene sirovine primenom osvojene tehnologije u svojim proizvodnim kapacitetima stvaraju prepoznatljiv proizvod, koji ima kupca na probirljivom inostranom tržištu. Prodajom naših proizvoda u inostranstvu i ostvarivanjem direktnog deviznog priliva svakako pozitivno utičemo i posredno podstičemo poljoprivrednu proizvodnju i domaću privrednu aktivnost, koja je preduslov svakog drugog napretka.

Sa poslovnom politikom održavanja nivoa postignutog kvaliteta proizvoda, potpunim angažovanjem raspoloživih ljudskih resursa, prateći pozitivne trendove, kako u oblasti tehnološkog razvoja, tako i u oblasti širenja prodajne mreže i praćenjem zahteva tržišta, kao i implementacijom usvojenih standarda i uvođenjem novih, naš sagovornik vidi jedinu šansu za postepeni trend rasta u poslu kojim se njegova firma bavi.

– Od države kao regulatora makro ekonomskih kretanja očekujemo da prepozna realno važnu ulogu malih i srednjih preduzeća i ovom sektoru posveti više pažnje, kroz svoje podsticajne projekte na obostranu korist, kao delu privrede koji poseduje velike potencijale, a koji u aktuelnom privrednom ambijentu nisu dovoljno iskorišćeni – zaključuje Milić Popović.

N. R.