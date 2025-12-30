КОМШИЈСКА СЛОГА И ДРУЖЕЊЕ ЗАРАД НАЈЛЕПШИХ УСПОМЕНА

СТАНАРИ ЗГРАДЕ У БАЛКАНСКОЈ ПРИПРЕМИЛИ НОВОГОДИШЊЕ ИЗНЕНАЂЕЊЕ ЗА НАЈМЛАЂЕ
Уколико вас пут наведе до зграде у Балканској 11Ђ, призор окићених тераса и улаза засигурно ће вас одушевити, јер је то једна од најлепше окићених зграда у нашем граду. Свака тераса исто је украшена, улаз и хол зграде зраче празничном еуфоријом. Украси и празнична магија не би били потпуни да се у то нису укључили сви, од најмлађих до најстаријих станара. Удружени у мисији да деца кроз најлепше успомене упамте празничне дане у кругу породице и пријатеља, комшије у овој згради труде се већ годинама да им припреме изненађења. Деца добијају пакетића и друже се са Деда Мразом.
– Наша стамбена заједница ове, као и претходне три године, дочекује Нову годину уз доделу пакетића и Деда Мраза. Украшавањем зграде може се видети колико су се они потрудили да унесу радост и весеље у ову стамбену заједницу. Оно што је била сврха овога јесте, да пробудимо свест људи око нас да препознају љубав, поштовање и праве вредности. Малишани су радосни и увек нам покажу оно што ми веома често заборављамо, а то је да покажемо једни другима смех и радост – рекла је Светлана Ђорђевић, управник стамбене јединице.
У овој стамбеној заједници живи четрдесет троје деце до десет година. Њихови моменти среће и радости су непроценљиви, па је баш то и разлог заједничког труда и рада њихових родитеља. Одзив комшија је феноменалан, сви су дали свој допринос овој акцији.
– Како каже патријарх Павле: „Биће нам боље, када ми будемо бољи”, тиме смо се и ми водили, па је тако настала и ова наша прича. Уз комшијску кафу родила се идеја да најмлађима приредимо новогодишње изненађење. Све ово је постигнуто слогом комшија и прича се развија из године у годину. Кроз ову идеју желели смо да дамо нашим најмлађим пример како се слогом постижу лепе ствари и стварају успомене. Желели смо да дамо пример и осталима, да се мало пробудимо, да не тражимо изговоре, него да свет учинимо лепшим, јер га остављамо најмлађима – рекао је Дејан Дабић, један од станара.
Малишани су узбуђено чекали Деда Мраза и своје поклоне, радујући се јер су их добрим понашањем заслужили. Родитељи се лепо друже и договарају око свега у својој стамбеној заједници, па такав пример дају и својој деци. Малишани доста времена проводе заједно дружећи се и играјући, а на тај начин стварају пријатељства и успомене за цео живот.
– У овој згради је веома лепо живети због добрих људи и деце који нам улепшавају детињство и празнике – рекла је Вања Петровић.
– Ове године су комшије баш лепо организовале декорисање зграде и доделу пакетића. Веома ми је драго што се у згради сви лепо слажемо, то је баш лепо. У кићењу зграде су сви учествовали и деца и старији – каже Јована Марковић.
– Веома ми се допада како смо окитили зграду ове године. Много је лепо живети у њој зато што има пуно другара. Желимо да сви буду срећни и здрави – казала је Ђурђа Смиљанић.
– Срећна сам што живим у овој згради где имам добре и сложне комшије. Већ трећу годину заредом организују новогодишње изненађење за нас и сви се потруде око тога – рекла је Хана Црнчевић.
Празнична чаролија потпуна је доласком чике у црвено белом оделу, са брадом и капом, али и обавезним џаком на леђима у коме се крије мноштво поклона за малишане. Магично огледало Деда Мраза показало је да су сва деца ове године била добра и заслужила поклоне.
– Деда Мраз сам дуго, ни сам не знам колико година тачно. Наравно, деца се томе највише радују и то доноси посебну чар у овим празничним данима. Неки од њих још од малена ми предају своја писма и онда очекују поклоне – рекао је Деда Мраз.
Овим догађајем из зграде у Балканској улици послата је порука мира, заједништва, слоге, љубави и пријатељства, јер то је једино што нам је потребно.
Виолета Јовичић