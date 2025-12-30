ТРАДИЦИОНАЛНО ДАРИВАЊЕ НАЈМЛАЂИХ СУГРАЂАНА

Нова година је најрадоснији празник за најмлађе, време даривања и бројних изненађења која их посебно радују. Тим поводом, синоћ је на Тргу кнеза Михаила приређен краћи новогодишњи програм, уз доделу пакетића.
Малишанима из Предшколске установе „Сунце“, као и деци са сметњама у развоју, пакетиће је уручио председник општине Горњи Милановац Дејан Ковачевић, који их је том приликом обрадовао и једном лепом вешћу – клизалиште ће ове зиме бити отворено на простору поред спортске хале „Бреза“.
„Поштовани родитељи, драги васпитачи и наставници, драга децо, желим вам све најлепше у 2026. години. Поред традиционалних пакетића које вечерас делимо, припремили смо и посебно изненађење. Позивам сву децу, маме, тате, али и баке и деке, да се ове зиме опробају у клизању на леду. Срећни вам празници, срећна Нова година и Божић“, поручио је Ковачевић.
У програму који је синоћ изведен учествовала су деца из ПУ „Сунце“, уз неизоставно присуство Деда Мраза.
Кабинет председника општине