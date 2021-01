Kon: Svejedno je koju ćete vakcinu primiti, svaka štiti od korona virusa

Epidemiolog Predrag Kon izjavio je za N1 da je svejedno koju će građani vakcinu da prime ako je ona odobrena od srpske Agencije za lekove. Pojašnjavajući izjavu da ni vakcine koje su trenutno dostavljene Srbiji nisu utošene, Kon kaže da ne sumnja da će se to uraditi, ali da „ne treba da bude oklevanja“.

Kon kaže da je, govoreći o neiskorišćenim vakcinama, hteo da naglasi da je „organizacija jako bitna“.



„I kad nemamo masovnu količinu vakcina. Ali moramo da budemo spremni, da svaku količinu koju dobijemo, ja kažem ‘pojedemo’, da se ona što pre utroši, ne samo zbog potrebe, već da pokažemo da smo spremni da se suočimo sa masovnom vakcinacijom“, objasnio je Kon.



Dodaje da ne sumnja da će se to i uraditi, ali…



„Ono što me je podstaklo da to kažem je to neko oklevanje u medijima, vezano za razgovore kakva je koja vakcina. To je nešto što sada nije tema, tema je činjenica da dolazi vakcina, i to u velikom broju, vakcine više vrsta, koje su kod nas dobile ili će dobiti odgovarajuću verifikaciju o bezbednosti, bilo kakav briga i strah od toga da li će vakcina biti bolja ili gora, jednostavno nije opravdana, iako je razumljiva“, kazao je Kon.

Građani bi, međutim, želeli da znaju da li su sve vakcine iste, da li štite u dovoljnoj meri.

„Ono što je garant je činjenica da Agencija za lekove izdaje sertifikate. Ako se upustimo u razumevanje tih tehnologija, to stanovništvo neće razumeti, a onda i svaki lekar ima svoje mišljenje. Na taj način se dešava ono što nije mnogo korisno, a to je zbunjivanje građana“, ocenjuje epidemiolog.

Svi će biti zaštićeni koju god vakcinu da prime, uverava Kon.

„Građani imaju pravo da imaju afiniteta, poverenja prema svom lekaru, imaju pravo na brigu koja ih sprečava da se vakcinišu. Oklevanje može da bude gubljenje vremena, jer je ovo trenutak kada mi treba da iskoristimo da steknemo kolektivni imunitet. Dakle, svejedno je koju vakcinu ćete primiti…ako idemo u detalje šta je ko primio, počeće rasprava koju 90 posto ljudi neće razumeti“, ponavlja sagovornik N1.

Kako je rekao, efikasnost vakcine je kod svih „90 i više procenata“.

„Očekujemo i kinesku vakcinu, za jedno već imamo dozvolu za široku upotrebu, a onda druga je dobila dozvolu za ulazak“, dodao je Kon.

Kon je govorio i o tome da postoji plan vakcinacije, ali da on treba da bude sklon promenama, u zavisnosti od količina vakcine.

„Napravljen je taj plan, prvo se vakcinišu zaposleni i korisnici u staračkim domovima, onda zaposleni u kovid zonama, ima čitav niz prioriteta za zdravstvene radnike“, naglašava i dodaje da je to dalje pitanje ua Nacionalni komitet za imunizaciju kako će se taj plan i odvijati.

Na pitanje kada očekuje da vakcina bude dostupna svim građanima, kaže da „prema informacijama koje poseduje, očekuje da će do kraja januara vakcine već biti prisutne u domovima zdravlja“.

Izvor: N1