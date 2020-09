Povodom obeležavanja Svetskog dana čišćenja, SBB fondacija i pokret “Lets do it Serbia”, zajedno sa Gradom Čačkom, Sportskim centrom “Mladost” i volonterima, očistili su obe obale Zapadne Morave, od putničkog mosta do kupališta kod brane. SBB fondacija je danas, na Svetski dan čišćenja, organizovala veliku akciju, kojom je pozvala sve građane da zajedničkim snagama doprinesu […]

