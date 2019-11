KOŠARKA – NAJVAŽNIJI SU OSVOJENI BODOVI

U jednoj utakmici koja neće ljubiteljima košarke u Čačku ostati u dugom sećanju, “Borac“ je savladao aleksinački “Napredak JKP“ sa 85:73 (25:19; 16:19; 21:24; 23:11). Ovu utakmicu osmog kola KLS posmatralo je 1.400 gledalaca.

FOTO LEJČA (ARHIVA)

“Borac“ je dobro počeo ovaj susret i vrlo brzo poveo sa 9:0. Međutim, kako su minuti prolazili domaći košarkaši igrali su sve nepovezanije, dosta grešili, ali su, ipak, održavali prednost koja se kretala oko sedam poena. Uporni gosti, koji su došli sa idejom da se nadigravaju, jer nisu imali šta da izgube, polako smanjuju prednost, da bi u 22. minutu i poveli sa 43:41. Ipak, to je trajalo vrlo kratko i Čačani dolaze do male prednosti koju čuvaju do pred kraj tog dela igre, da bi u poslednjih 10 minuta oba tima ušla sa istim brojem postignutih koševa. Utakmica je odlučena u prvih pet minuta poslednje četvrtine, kada izabranici Marka Marinovića igraju mnogo čvršće u odbrani i prave seriju 15:0, tako da je rezultat glasio 77:62. Ostalo je bilo stvar rutine da se utakmica privede kraju.

‘‘Borac“: Alikadić 2, Popović 4, Đoković 16, Bumbić, Gavrilović 10, Majstorović 5, Petrović, Kočović 11, Nerandžić 9, Džons 9, Todorović 8, Čarapić 11.

“Napredak JKP“: Ilkić 7, Gašić, N. Raičević 3, Petrović 9, D. Raičević 12, Antonijević, Bogavac 15, Stanković 10, Ognjenović 5, Milojević 6, Milinčić, Karalić 6.

V. D.