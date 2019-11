KOŠARKA – SLOVENCI DOŽIVELI POMRAČENJE SUNCA

Pred nekih 1.500 svojih navijača, “Borac“ je u osmom kolu ABA 2 lige, žargonskim rečnikom, odučio ekipu “Helios Sansa“ od košarke. Posle obostrano nesigurnog početka izabranici Marka Marinovića su ubrzali igru, pojačali odbranu i pri kraju prvih deset minuta imali dvocifrenu prednost.

FOTO: LEJČA

Radovan Djokovic, najefikasniji igrač susreta

Do odlaska na veliki odmor Čačani stalno “dodaju gas“ i uz odličan šut za tri poena ostvaruju višak od 24 koša. U nastavku susreta dolazi do konačnog sloma ekipe iz Domžala, jer zahvaljujući sjajnoj odbrani i brzim kontranapadima “Borac“ ima i više od 30 poena prednosti. Poslednjih deset minuta je predstavljalo samo formalnost, ali domaći košarkaši nemaju nameru da popuste, igraju agresivno i odgovorno do poslednjeg sekunda, što je i rezultiralo pobedom od 46 poena razlike. Na kraju je bilo 101:55 (22:14; 27:11; 27:19; 25:11), a sastale su se prvoplasirana i ekipa koja je delila drugo mesto na tabeli.

Gledaoci su zadovoljno napustili dvoranu, jer su imali priliku da posmatraju najbolju ovosezonsku partiju koju su pružili njihovi ljubimci na domaćem parketu.

“Borac“: Popović 4, Đoković 17, Krsmanović 2, Bumbić 5, Gavrilović 13, Majstorović 8, Kočović 13, Nerandžić 10, Džons 3, Todorović 11, Čarapić 15.

‘‘Helios Sans“: Konjević 7, Šikanić, Radovčić 17, Prepelić 2, Petko 2, Bratec 8, Oman, Šantelj 8, Mahković 6, Glovers 5.

V. D.