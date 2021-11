KRALJEVSKA JESEN MILICE MARIĆ I NJENOG BRENDA WOOD MOOD DESIGN

OD BELOG DVORA DO LAG GALERIJE…

Ova jesen je za brend WOOD MOOD DESIGN iz Čačka, veoma aktivna i uspešna. Pod motom „u skladu sa prirodom“, u ovom preduzeću koje se bavi dizajnom i izradom originalnog komadnog nameštaja od prvoklasnog bukovog i hrastovog drveta, i predstavlja uspešan spoj tradicije, kvaliteta i originalnosti, teško je ne primetiti dokle su sve stigle i gde su sve predstavljene umetničke kreacije Čačanke Milice Marić, talentovane, obrazovane i preduzimljive devojke, oslonjene na porodičnu tradiciju.

MILICA MARIĆ

-Toliko se lepih i pozitivnih stvari desilo za kratko vreme, da sam stvarno srećna što se kvalitet i originalnost WMD brenda prepoznaje, kako u stručnim krugovima, tako i među kupcima – kaže Milica.

Cherry lampa i SU hoklica na Belom dvoru

Naime, od 12. oktobra do 5. novembra, u Tržnom centru “Galerija” – LAG Galerija u Beogradu, otvorena je izložba koja predstavlja selekciju 50 najznačajnijih brendova na polju arhitekture i dizajna, čiji lideri imaju ispod 50 godina. Reč je o projektima koji su nastali i razvijeni u poslednjih pet godina, na kome je zapaženo mesto imao i čačanski WOOD MOOD DESIGN, sa svojim komadnim nameštajem koji kreira naša Milica Marić. Jedna od prvih rečenica kojom se istoričar umetnosti Marko Stojanović obratio prilikom otvaranja ove atraktivne izložbe, s pravom je bila: ,,Ovo je prikaz najboljih domaćih proizvođača koje Srbija trenutno ima“.

NAJBOLJIH „50 DO 50“

– Izložba je još uvek aktuelna. Početkom oktobra kontaktirao nas je istoričar umetnosti i kustos Marko Stojanović, kao organizator izložbe „50 do 50“ da nas obavesti da smo selektovani od strane nekoliko renomiranih arhitekata i dizajnera i njega kao organizatora Balkanskog Arhitektonskog Bijanala BAB, za jednu izuzetnu izložbu. Naime, izložba u LAG je zamišljena kao uvertira za BAB 2021, koji će biti organizovan u decembru, a predstavlja sintezu najboljih radova 40 arhitekata i 10 dizajnera nameštaja iz Srbije. Akcenat je na domaćim brendovima. Izložba je pokazala da se srpsko stvaralaštvo trenutno nalazi između moderne – hibridne arhitekture i nove modernosti – primećuje Milica Marić.

BELhospice humanitarni bal na Belom dvoru

WOOD MOOD se predstavio sa svojih pet komada nameštaja koji su dizajnirani u proteklih pet godina i koji se aktivno prodaju, što je bio i uslov ove izložbe, navodi Milica. Galerija LAG u Tržnom centru “Galerija” Beograd na vodi, bila je mala da primi sve goste i medije koji su želeli da vide izložbu ,,50 do 50’’, što je potvrdilo da je publika željna dobrih kulturnih događaja, prenosi svoje utiske naša sagovornica.

-Rekla bih da ukoliko volite arhitekturu i dizajn, ovo je definitivno izložba koju stvarno ne bi trebalo propustiti. Toliko dobrih i kvalitetnih komada, a opet originalnih i drugačijih na jednom, zaista, urbanom i prelepom mestu.

PO IZBORU POTROŠAČA…

Druga značajna manifestacija za WMD ove jeseni bila je izložba ,,Moj izbor“, održana od 27. septembra do 2. oktobra, na Trgu Republike u prestonici.

TC GALERIJA Izložba 50 do 50 sto Duge carape, Timber sto, Presto stolica, Pufnica, Coskic fotelja

-Polovinom avgusta kontaktirala me je Sanja Janković koja radi na projektu ,,Moj izbor”, s ciljem predstavljanja najboljih domaćih proizvoda i brendova selektovanih na osnovu mišljenja potrošača. Po predstavljanju WOOD MOOD brenda na portalima ,,Moja Srbija” i ,,Moj izbor”, organizovana je izložba ,,Moji izbor 2010-2020’’. Wood Mood Design je predstavljen sa još nekoliko najboljih brendova po izboru potrošača. Stvarno mi je drago da se ukus stručne javnosti i ukus publike poklopio – navodi naša sagovornica.

HUMANITARNI BAL “BLAGA SRBIJE”

I u septembru je Miličin brend bio deo jednog divnog događaja, humanitarne aukcije “BELhospice” organizacije na Belom dvoru.

50 do 50 izlozba

-Kako WMD brend potencira sklad s prirodom, a komadi su tu da olakšaju i ulepšavaju život, mi pratimo i podržavamo “BELhospice” organizaciju već godinama unazad. Ove godine na Belom dvoru održan je “BELhospice” dobrotvorni bal, pod nazivom ,,Blaga Srbije”. Na balu su, uz podršku 350 predstavnika diplomatskog kora, korporativnog sektora, predstavnika iz kulture, umetnosti i sporta, prikupljena značajna sredstva za pomoć onkološkim pacijentima i članovima njihovih porodica. Peti put za redom, WMD je bio deo silent auction ovog humanog i veličanstvenog događaja. Među mnogim vrednim komadima licitiralo se za Cherry lampu i SU hoklicu, a WMD satovi su bili deo lutrije. Istakla bih da su to komadi za koje je odmah počela licitacija, a njihova vrednost je povećana 2,5 puta. Takođe su nam se sutradan javili još neki učesnici licitacije koji nisu uspeli da izlicitiraju komade, a želeli su svoj primerak. Znam koliko je organizacija “BELhospice” iskrena i predana u ovoj borbi, zato se uvek rado odazovemo ovom divnom događaju – ističe zadovoljna Milica.

Pored navedenih, brend WOOD MOOD očekuju još neke aktivnosti do kraja godine, ali o njima drugom prilikom. Da zaključimo, kad mlad čovek zna šta hoće, koliko ume i može i vredno radi, a Milica to jeste, od traganja po šumi za kvalitetnim drvetom, do dizajnerskog stola i stolarske radionice u kojoj se ne libi da obuče radni mantil, uzme alat u ruke ili programira CNC mašinu, prateći aktivno svoju kreaciju od početka do finalnog proizvoda, onda ne čude afirmacija i brojna priznanja u svetu, pozivi na međunarodne sajmove i elitne izložbe, sve do sjaja dvorskih salona za koje je i te kako viđena…

Zorica Lešović Stanojević

Fotografije: Milica Marić