Културни центар Чачак организује аудицију за Глумачки атеље

Културни центар Чачак организује аудицију за Глумачки атеље, 2025/2026. у суботу, 4. октобра 2025. године, са почетком у 19.00 часова, Велика сала Културног центра Чачак.

Могу се пријавити сви старији од 18 година (од 18 до 99). Аудиција је отворена за све одрасле који желе да се баве глумом, упознају свет на сцени, али и иза сцене. Ако желите да учествујете у процесу настанка једног уметничког пројекта и будете део позоришне представе ово је радионица за Вас.За аудицију је потребно припремити: један монолог по избору и једну песму по избору (казивање поезије). Остали таленти и вештине (плес, певање, свирање неког инструмента) су добродошли, али нису неопходни.Пријаве су доступне на билетарници КЦ Чачак, од 9 до 15 часова, и на сајту. Можете се пријавити и на самој аудицији.Попуњене пријаве можете предати код организатора програма Јелене Петронијевић, или електронским путем: j.petronijevic@kulturnicentarcacak.orgИнформације: 032 / 325 – 073, локал 108; или на број телефона 064/ 80-40-252, Ивана Алексић.

ПОСЛЕДИЦЕ ЉУДСКОГ ДЕЈСТВА

“ТРИЛОГИЈА: ДИМОВИ, ГАСОВИ, БУМОВИ”, СЛИКЕ СТЕВАНА КИТИЋА У организацији Ликовног програма Културног центра, у уторак, 1. октобра, отворена је изложба слика мр Стевана Китића, ванредног професора на Факултету уметности у Нишу, под називом “Трилогија: Димови, Гасови и Бумови”. Поставка у Ликовном салону се састоји од три изложбе које се надовезују једна на другу, а у […]
VEČERAŠNJI „KARUSEL“ UZ VIRTOUZE NA HARMONICI I KLAVIRU

Večeras će publika Festivala „Karusel“ u Velikoj sali Kulturnog centra Čačak, od 20 časova moći da čuje autorsku muziku Tihomira Stojiljkovića (klavir) koju izvode autor i Andreja Krstić (udaraljke). Od 21 časova nastupaju Boban Bjelić/harmonika & Marija Đukić/klavir.
ВИДОВДАНСКИ СВЕТ(Л)ОПИСИ

ВИДОВДАНСКИ СВЕТ(Л)ОПИСИПОНЕДЕЉАК, 27. ЈУН 2022. У 13:00 Промоција Данице ‒ српског народног илустрованог календара за 2022. годину. Учествују: Бошко Сувајџић, Душица Матицки, Славко Вејиновић, чланови Удружења „Чувари дела Вука Kараџића” ЧачакВелика сала Библиотеке

