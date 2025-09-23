Културни центар Чачак организује аудицију за Глумачки атеље, 2025/2026. у суботу, 4. октобра 2025. године, са почетком у 19.00 часова, Велика сала Културног центра Чачак.
Могу се пријавити сви старији од 18 година (од 18 до 99). Аудиција је отворена за све одрасле који желе да се баве глумом, упознају свет на сцени, али и иза сцене. Ако желите да учествујете у процесу настанка једног уметничког пројекта и будете део позоришне представе ово је радионица за Вас.За аудицију је потребно припремити: један монолог по избору и једну песму по избору (казивање поезије). Остали таленти и вештине (плес, певање, свирање неког инструмента) су добродошли, али нису неопходни.Пријаве су доступне на билетарници КЦ Чачак, од 9 до 15 часова, и на сајту. Можете се пријавити и на самој аудицији.Попуњене пријаве можете предати код организатора програма Јелене Петронијевић, или електронским путем: j.petronijevic@kulturnicentarcacak.orgИнформације: 032 / 325 – 073, локал 108; или на број телефона 064/ 80-40-252, Ивана Алексић.