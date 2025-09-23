Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 23. септембар

Nakon nekoliko odlaganja, u ponedeljak je napkon formirana Komisija za pritužbe i predloge građana, kao radno telo Skupštine Grada, kojoj se građani mogu žaliti na rad javnih preduzeća i ustanova, gradske uprave, kao i ustanova kulture čiiji je osnivač Grad, kao poslednjoj instanci. Potrebno je da građani, potpisane, a ne anonimne pritužbe, samo predaju na […]

