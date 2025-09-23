Извор:РТС, РХМЗ
Првог јесењег дана претежно сунчано и веома топло, увече наоблачење без кише
У Србији ће бити претежно сунчано и веома топло, а касније после подне и увече на северу и западу очекује се умерено наоблачење, али ће се задржати суво време. Највиша температура до 33 степена.
Ветар ће бити слаб и умерен, на југу Баната ујутро и пре подне повремено и јак, јужни и југоисточни, увече на северозападу Србије у скретању на северозападни правац. Најнижа температура кретаће се од осам до 21 степен, а највиша од 29 до 33 степена.
И у Београду ће бити сунчано и веома топло, с ветром слабим и умереним, југоисточним и најнижом температуром од 17 до 19 степени, а највишом око 32 степена. Током ноћи очекује се умерено наоблачење, али ће се задржати суво време.
Прогноза за наредне дане
Према изгледима времена у Србији за наредних седам дана – до 30. септембра, температура ће бити у свакодневном и постепеном паду, а уз променљиву облачност повремено се очекују и краткотрајне падавине – киша и локални пљускови са грмљавином, и то у среду увече и током ноћи у Војводини и западној Србији.
Од четвртка и у осталим крајевима, када ће поново почети да дува кошава, јак југоисточни ветар са олујним ударима на југу Баната и у доњем Подунављу.
Реуматски болови и несаница као метеоропатске реакције
Већина хронично оболелих може очекивати уобичајене тегобе услед биометеоролошке ситуације.
Посебан опрез се саветује астматичарима и особама са психичким тегобама.
Реуматски болови и несаница су очекивани као метеоропатске реакције. Учесницима у саобраћају се препоручује појачана пажња.