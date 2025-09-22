Након што је пре петнаест година Туристичка агенција „Чворак“ направила свој летак „Насмејани у Србију, насмејани у Драгачево“, кроз који је презентовала природне лепоте Драгачева, сада је издала летак, под називом „Насмејани у Србију, насмејани у Чачак“, на кинеском језику, како би наш крај приближила кинеским туристима.
– Према подацима Туристичке организације Србије, за првих седам месеци ове године, у Србију је дошло 108.000 кинеских туриста. Они долазе у Београд, Нови Сад, иду на Златибор, на путу ка планини, групе туриста пролазе кроз Чачак, управо зато направили смо летак на њиховом језику. Хтели смо да пронађемо начин да их задржимо, да рецимо преноће код нас, не само да пролазе кроз наш град, а онда и да им представимо туристичку понуду нашег града – рекао је Слободан Чворовић, директор Туристичке агенције „Чворак“.
Захваљујући томе што обилази многе земље, Чворовић је добар познавалац других народа и култура, па истиче, да га је управо то навело да осмисли летак за кинеске туристе.
– Имао сам срећу да путујем по свету и да видим необичне, мале ствари које су интересантне туристима. Туриста из Кине када дође њега интересује нешто ново, нешто што нема тамо одакле он долази. Како је рекла, директорка Туристичке организације Србије, госпођа Лабовић, најезда туриста из Кине очекује се за време и након ЕXРА 2027. године – навео је Чворовић.
Агенција International Travel & Tourism чије је седиште у Шангалу, однедавно има и представништо у Београду. Татјана Жугић Николић, представник агенције истакла је да Voyago International Travel & Tourism активно учествује на сајмовима и конференцијама у Кини и Дубајиу, кроз које ће се трудити да подигне свест о нашем граду у циљу представљања Чачка, као града који гостима пружа гостопримство и препознаје сваког посетиоца.
– Наш посао је да доводимо кинеске туристе на кружне туре које су углавном по републикама бивше Југославије. Чачак је град који је вековима на раскрсници свих већих и важних путева. Са богатом историјом, културним наслеђем и природним лепотама, Чачак може постати препознатљиво туристичко одредиште не само у Србији, већ и у свету. Кинеско пријатељство важно нам је јер је кинеско тржиште једно од најбрже растућих у свету у овом моменту. У првој половини 2024. забележен је раст од 71 одсто у односу на 2023. годину. Верујем да наш град може да пружи идеалан спој традиције и модерног аспекта путовања који савремени туризам захтева – казала је Татјана Жугић Николић из Агенције Voyago International Travel & Tourism.
На летку се налазе најпрепознатљивији мотиви нашег краја, али и читаве Србије, који би помогли туристима када се нађу у нашој земљи. На насловној страни представљени су симболи града на Морави, а то су Црква Успења Пресвете Богородице и споменик војводи Степи Степанвићу.
Виолета Јовичић