културни центар
Kultura

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЧАЧАК – ПРОГРАМ ОД 21. ДО 27. НОВЕМБРА

УТОРАК, 25. НОВЕМБАР

– МОДНО ПУТОВАЊЕ КРОЗ ИСТОРИЈУ 19.ВЕКА

Забавна, друштвена, интимна историја одевања у Србији 19. века

Када и како су Срби почели да прихватају европску моду…Ко им је у томе помогао? Зашто су Доситеј Обрадовић и Вук Караџић били први српски трендсетери? На који начин је ратничка и политичка историја повезана са историјом одевања? Како се Србија из османских пашалука трансформисала у европску кнежевину и краљевину…О тим тектонским историјским процесима можда најсликовитије прича историја одевања: како смо се из шалвара и димија, пресвлачили у кринолине и смокинге, турбане и фесове заменили цилиндрима; са миндерлука и диванхана преседали на софе у салонима, и на уметничким поселима уз звуке клавира сазнавали за најновије модне хирове Запада…            Та драматична и радикална промена не да се није десила одједном, већ је у нашу историју ушивено и прешивено и отоманског златовеза и европске чипке истовремено, а да ми о томе нисмо знали. То занимљиво замешатељство које сведочи о богатом и неразмрсивом културном плурализму Србије 19. века размрсиће ШИК ПОСЕЛО са СМИЉАНОМ ПОПОВ, новинарком, ауторком и уредницом емисије „Београд за почетнике“. 

Организација: Културно – образовни програм

Сала Научно технолошког парка у 19.30

СРЕДА, 26. НОВЕМБАР

– Концерт гудачког квартета DINAMIKA MUSIC   

Dinamika music је електрични гудачки квартет предвођен DJ-em, који сједињује музику кроз време од Вивалдија до Мајкла Џексона. Dinamiku music чине академски музичари школовани на академијама у земљи и иностранству. Ако волите музику Најџела Кенедија и Ванесе Меј, Дејвида Герета, DJ Guetta, DJ Tiesta, онда смо сигурни да ћете се у нас заљубити. Ми свирамо музику коју смо са љубављу одабрали, а са стилом и укусом припремили за вас. Ви ћете је препознати и пожелети опет. Бесплатне улазнице преузмите на благајни Културног центра Чачак.

Организација: Музички програм

Велика сала у 20.00 ч.

ФИЛМСКИ ПРОГРАМ

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК, 24. И 25. НОВЕМБАР

– ПТИЦА (драма)

Велика сала у 20.00ч.

