Величанствене балерине КЦ Чачак заблистале у Београду

Балетски студио Културног центра Чачак је учествовао на такмичењу ,,5678“  DANCE FESTIVAL BELGRADE.

Најзначајније такмичење које окупља балетске учеснике из целокупне земље и иностранства, одржано је 15. новембра. Кореографије су извођене 14 сати на сцени МТС Дворане. Реномирани жири ове манифестације чиниле су судије који су уважени играчи београдских позоришта (наставница Балетског студија Ивана Дуњић је, такође,  била једна од судија на такмичењима у Новом Саду и Београду). Наступало је чак 110 балерина Балетског студија КЦ Чачак, представљајући се  са кореографијама – Princ Ali, Carusel, Milion dreams, Alice, Bad day, Ramonda i Tango de Roxen. О успешности самог студија и неупитности квалитета говори  5 освојених првих места и две специјалне награде, као и сама присутност у свим балетским категоријама и дисциплинама (modern, open ballet, lyrical yazz, musical-teather).

На предстојећем Новогодишњем концерту Балетског студија КЦ Чачак, који ће бити одржан 24. и 25. децембра, публика ће имати прилике да види кореографије које су понеле ова престижна признања, али и нова остварења наших вредних полазница.

