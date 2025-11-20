Нови прикључци на водоводни систем „Гушавац“ у Бресници

Нови прикључци на водоводни систем „Гушавац“ – 53 домаћинства у Бресници већ повезано, до краја године биће их и до 100
Представници локалне самоуправе посетили су домаћинство Мијаиловић у Бресници, које је недавно добило прикључак за водосистем „Гушавац“. Помоћник градоначелника Милош Стеванић је подсетио да су представници Града Чачка, током лета, разговарали са мештанима Бреснице и најавили да ће до краја године почети прикључење првих корисника на водосистем „Гушавац“, којим управља ЈКП „Моравац“.
-Током претходних дана урађена су 53 нова прикључка, а очекујемо да до краја године прикључимо до 100 домаћинстава. Град Чачак је, заједно са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде, претходних година на конкурсу, обезбедио 70 милиона динара за изградњу водосистема у Бресници, док је из градског буџета, преко ЈКП „Моравац“, издвојено још три милиона динара. На тај начин створени су услови да буде изграђено 27,5 километара разводне мреже, као и резервоар капацитета 60 кубних метара, који је већ напуњен и тестиран. У току су завршни радови на црпној – бустер станици. У наредним данима биће расписана јавна набавка, где ће Град Чачак уложити додатних 20 милиона динара у водосистем у Бресници, тако да ће до краја 2026. године бити омогућена изградња још осам и по километара разводне мреже и још 150 нових прикључења – рекао је Стеванић, нагласивши да ће на тај начин, у току следеће године водом бити снабдевано више од 250 домаћинстава у Бресници. Он је додао да уколико се укаже потреба и технички услови омогуће, Град ће власницима објеката обезбедити и више прикључака од планираног.
Директор ЈКП „Моравац“ Срђан Бошковић нагласио је да је капацитет постојећег система
„Гушавац“ око 30 литара у секунди, што је у овом тренутку довољно за Мрчајевце, Катргу, Бресницу, делове Бечња, Доње Горевнице и Остре.
-Град Чачак је у буџету обезбедио средства од девет и по милиона динара за нова истраживања и бушење два додатна бунара у Кукићима и Мрчавјевцима, који ће бити подршка постојећем изворишту. Очекујемо да ће у наредној години ови бунари омогућити још веће количине воде. То значи да неће бити бојазни од несташица током сушних периода, који су током лета увек изазовни за водоснабдевање – рекао је Бошковић.
Захваљујући заједничком улагању Града Чачка, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и ЈКП „Моравац“, мештани Бреснице ће у наредном периоду коначно добити стабилно и здраво снабдевање пијаћом водом. Овогодишњи радови представљају највеће улагање у водоснабдевање овог краја у последњих неколико деценија.
Кабинет градоначелника Чачка