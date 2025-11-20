Društvo

У НОВОМ ИЗДАЊУ „ЧАЧАНСКОГ ГЛАСА“

Z. Ј. Komentara (0)

-У току израда пројекта ургентних радова за вијадукт – ОПЕТ (САМО) САНАЦИЈА

-ОБЕЛЕЖЕНО ПЕТ ДЕЦЕНИЈА ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА

– Саопштење за јавност поводом инцидента ученика у ОШ „Милица Павловић“

-У Кућанцима, на Светој литургији поводом годишњице смрти Патријарха Павла – БУДИМО ЉУДИ – НИКАДА НЕЉУДИ

– ЈУБИЛЕЈ, 120 ГОДИНА „АБРАШЕВИЋА“ – САМО ЈЕДАН У НИЗУ ЊЕГОВОГ БЕСКРАЈА

-Први том капиталне монографије о кнезу МИЛАНУ ОБРЕНОВИЋУ – ОЦРЊЕН, ОСПОРАВАН, А УСПЕШАН

-ДЕНИС КОВАЧЕВИЋ из Холандије дошао у Вичу – НА СЕЛУ ЈЕ ЗДРАВИЈЕ И ЛЕПШЕ

ДИВЉЕ ДЕПОНИЈЕ, ИЛИ БОРБА СА ВЕТРЕЊАЧАМА!

vesna

КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА ВРШИ РЕДОВНУ КОНТРОЛУ ОДЛАГАЊА ОТПАДА И поред готово свакодневне контроле Комуналне милиције која ради у саставу Градске управе за инспекцијски надзор Града Чачка, многи и даље бацају смеће где год стигну. Иако су под видео-надзором, на удару су и рециклажни платои постављени у приградским и сеоским месним заједницама, где је некада више смећа […]

Društvo

СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ за НЕДЕЉУ, 20. новембар

G. D.

СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ за НЕДЕЉУ, 20. новембар ПОРОДИЛИШТЕЈуче је у Породилишту чачанске Болнице рођен ЈЕДАН ДЕЧАК.ХИТНА ПОМОЋЈуче је обављено 17 прегледа у амбуланти и 48 кућних посета.АУТОБУСКИ САОБРАЋАЈАутобуси на градским, приградским и међуградским линијама саобраћају по реду вожње.ДЕЖУРНА АПОТЕКАДежурна апотека је „Др Драгиша Мишовић“.ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈАНема планираних радова. ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ Тачно време – 195Телефонски именик – 11811Пријава телефонских, […]
Društvo

„P.S. FASHION“ НА ПАРИСКОЈ НЕДЕЉИ МОДЕ – КОЛЕКЦИЈА ИНСПИРИСАНА ГРАДОМ СВЕТЛОСТИ И РОМАНТИКЕ

vesna

Париз – једна од најзначајнијих позорница високе моде у свету! Сада је на страницама његове модне историје уписан и српски бренд P.S. Fashion. На управо одржаном пролећном издању Paris Fashion Week-a, на ревији ,,Once to watch“, Чачанка Слађана Пантовић и њен тим представили су париској публици део колекције „Iconic“, под слоганом „Romance“. О утисцима из […]

